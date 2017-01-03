В Чебаркуле 31 декабря 28-летнюю женщину зарезал бывший сожитель

Житель Чебаркуля подозревается в убийстве женщины, сообщают в пресс-службе МО МВД России «Чебаркульский» Челябинской области.

31 декабря в одной из квартир по улице Электростальская, 7б в Чебаркуле было обнаружено тело 28-летней жительницы посёлка Бреды с многочисленными ножевыми ранениями.

Сотрудникам полиции благодаря свидетельским показаниям через несколько часов удалось задержать подозреваемого. Им оказался бывший сожитель потерпевшей, 27-летний житель Чебаркуля, ранее трижды привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Задержанный признал свою вину и назвал мотивом убийства ревность. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.