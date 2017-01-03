Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
От новогоднего переедания можно умереть
"Командир, падаем!": СМИ изучили переговоры пилотов Ту-154
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Жалкое зрелище»: политик США об унижении Обамы Россией
"Шиповник" и "Дрель": лучшие оружейные новинки РФ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
09:27 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Чебаркуле 31 декабря 28-летнюю женщину зарезал бывший сожитель

Преступление произошло на почве ревности.

Житель Чебаркуля подозревается в убийстве женщины, сообщают в пресс-службе МО МВД России «Чебаркульский» Челябинской области.

31 декабря в одной из квартир по улице Электростальская, 7б в Чебаркуле было обнаружено тело 28-летней жительницы посёлка Бреды с многочисленными ножевыми ранениями.

Сотрудникам полиции благодаря свидетельским показаниям через несколько часов удалось задержать подозреваемого. Им оказался бывший сожитель потерпевшей, 27-летний житель Чебаркуля, ранее трижды привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Задержанный признал свою вину и назвал мотивом убийства ревность. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
Турецкие СМИ опубликовали фото исполнителя теракта в Стамбуле
Смертники атаковали два полицейских участка в Самарре
Американцы скептически оценивают президентские качества Трампа
SpaceX: расследование причин взрыва ракеты Falcon 9 завершено
Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
В калифорнийском городе Пасадина прошел ежегодный Парад роз
СМИ раскрыли уровень зарплат руководства госпредприятий КНР
Спорт
Сборная Брагина умеет скучно выигрывать? Россия в полуфинале МЧМ Молодёжная сборная России спокойно и без нервов обыграла Данию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с США или Швейцарией
Авто
Лучшее за 2016: как проверить подержанный авто в интернете Мы протестировали несколько онлайн-сервисов, предоставляющих историю машин по VIN, и результаты нас удивили!
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
30 уютных сериалов на каникулы Для самых ленивых зрителей, которые активному отдыху предпочитают диван и теплый плед, мы подготовили подборку душевных сериалов, на которые можно потратить длинные выходные
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь