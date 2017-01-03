Китаец попытался скрыться от кредиторов в тюрьме

ПЕКИН, 3 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Житель китайского города Чжэнцзян (восточная провинция Цзянсу) по фамилии Чжу не выдержал притеснений со стороны коллекторов и решил «спрятаться» от кредиторов в тюремных стенах. Как сообщил местный информационный портал «Пэнпай», для этого мужчина инсценировал ограбление.

В качестве объекта он выбрал явно не самое денежное место — чайную, где играют в традиционную игру маджонг (мацзян) — развлечение, как правило, пользующееся в Китае наибольшей популярностью у старшего поколения.