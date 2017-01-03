Китаец попытался скрыться от кредиторов в тюрьме
Мужчина инсценировал ограбление, вооружившись муляжом пистолета, он потребовал у пенсионеров чайной отдать все имеющиеся у них наличные.
Мужчина инсценировал ограбление, вооружившись муляжом пистолета, он потребовал у пенсионеров чайной отдать все имеющиеся у них наличные.
ПЕКИН, 3 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Житель китайского города Чжэнцзян (восточная провинция Цзянсу) по фамилии Чжу не выдержал притеснений со стороны коллекторов и решил «спрятаться» от кредиторов в тюремных стенах. Как сообщил местный информационный портал «Пэнпай», для этого мужчина инсценировал ограбление.
В качестве объекта он выбрал явно не самое денежное место — чайную, где играют в традиционную игру маджонг (мацзян) — развлечение, как правило, пользующееся в Китае наибольшей популярностью у старшего поколения.
Натянув маску и вооружившись муляжом пистолета, Чжу потребовал у пенсионеров отдать все имеющиеся у них наличные средства.
У семерых посетителей чайной, а также владельца заведения на руках оказалось порядка 10 тыс. юаней ($1,4 тыс). Забрав трофей, грабитель удалился из зала, после чего направился прямиком к себе домой. Разумеется, полиции не составило особого труда разыскать нарушителя закона.
На суде выяснилось, что Чжу задолжал одной коллекторской конторе порядка 300 тыс. юаней (более $43,2 тыс.). Задержанный признался, что такую приличную сумму, значительная часть которой — набежавшие проценты, ему не выплатить.
Он попросил побыстрее огласить обвинительный приговор, чтобы положить конец преследованиям со стороны ростовщиков.