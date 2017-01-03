Близнецы в США родились в разные годы
В Соединенных Штатах близнецы родились одновременно в 2016 и 2017 годах с разницей в десять минут. Об этом сообщает Fox News.
В Соединенных Штатах близнецы родились одновременно в 2016 и 2017 годах с разницей в десять минут. Об этом сообщает Fox News.
Дети родились в больнице в штате Аризона. Первый малыш — Сойер — появился на свет в 23:51 по местному времени 31 декабря, а его брат Эверетт — ровно через 10 минут, уже в новом, 2017-м году.
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