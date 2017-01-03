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12:32 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Метель и мокрый снег придут в Волгоградскую область

В Волгоградской области в ближайшие дни сохранится вероятность осадков в виде мокрого снега, возможна метель в некоторых районах.

Как сообщает Волгоградский ЦГМС, во вторник, 3 января, на дорогах отмечен гололед, в течение дня дует юго-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду, местами порывы могут усилиться до 16 метров в секунду. Температура днем от -2 ºС до +3ºС в некоторых районах.

В ночь на среду столбик термометра опустится от -2 ºС до -7ºС. Днем будет от 0 ºС до -5ºС.

5 января, в четверг, температура опустится до -8ºС, местами — до -13ºС. Днем будет от +2 ºС до -3ºС.

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