Метель и мокрый снег придут в Волгоградскую область
В Волгоградской области в ближайшие дни сохранится вероятность осадков в виде мокрого снега, возможна метель в некоторых районах.
В Волгоградской области в ближайшие дни сохранится вероятность осадков в виде мокрого снега, возможна метель в некоторых районах.
Как сообщает Волгоградский ЦГМС, во вторник, 3 января, на дорогах отмечен гололед, в течение дня дует
В ночь на среду столбик термометра опустится от -2 ºС до -7ºС. Днем будет от 0 ºС до -5ºС.
5 января, в четверг, температура опустится до -8ºС, местами — до -13ºС. Днем будет от +2 ºС до -3ºС.