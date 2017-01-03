Все на каток!
Ледовые катки открыты во всех районах Волгограда.
Ледовые катки открыты во всех районах Волгограда.
Установившаяся в Волгограде погода способствует активному зимнему отдыху — взрослые и дети с удовольствием проводят досуг на катках — только за первые дни нового года на ледовых площадках побывали тысячи человек.
Как отметили в администрации города, в этом году в организации ледовых площадок принимали участие и муниципалитет, и
А вот для семейного отдыха больше подходят катки, разместившиеся на территории городских стадионов: здесь имеются теплые раздевалки, работает прокат коньков. Комфортные условия для посетителей создает также наличие кафе, где можно приобрести горячие напитки. Ледовые площадки освещены, есть музыкальное сопровождение.
Катки расположены в самых оживленных местах
В Дзержинском районе в парке «Русь», возле МБУК МЦ «XXI век» (ул. Савкина, 8); в парке на 8-й Воздушной Армии; в дворах домов № 27а и 40 по ул. 8-й Воздушной Армии, а также на ул. Нарвская, 2 — 10 (ТСЖ «Нарвский массив»).
В Центральном районе ледовые площадки в этом зимнем сезоне разместились во дворах по ул. Пархоменко, 47, 49; ул. Ткачева, 16; ул. Двинская, 18;
В Ворошиловском районе особой популярностью у посетителей пользуются оборудованные ледовые площадки на стадионе «Пищевик», а также в парке им. Саши Филиппова.
В Советском районе волгоградцы могут покататься на коньках рядом с ТРЦ «Акварель» и недалеко от школы № 129.
В самых южных районах нашего города — Кировском и Красноармейском, в этом сезоне залиты площадки перед ТЦ «Космос», на ул. им. Курчатова, 3, в ТОС «Веселая балка», а также ТСЖ «Санаторный». Кроме того, катки открыты на пришкольном стадионе МОУ СОШ № 120, во дворах по ул. Бахтурова, 12/1, ул. Лазоревая, 221 — ул. Черепановых, 3, а также на ул. Удмуртской и на станции «Заканальная».
Ледовые площадки открыты для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00 и будут работать на протяжении всего зимнего сезона.