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12:24 (мск), источник: РИАЦ

Все на каток!

Ледовые катки открыты во всех районах Волгограда.

Установившаяся в Волгограде погода способствует активному зимнему отдыху — взрослые и дети с удовольствием проводят досуг на катках — только за первые дни нового года на ледовых площадках побывали тысячи человек.

Как отметили в администрации города, в этом году в организации ледовых площадок принимали участие и муниципалитет, и бизнес-структуры, а также управляющие компании и активисты ТОСов. На залитых во дворах и на территориях ТОСов ледовых аренах весело проводят время сотки маленьких горожан.

А вот для семейного отдыха больше подходят катки, разместившиеся на территории городских стадионов: здесь имеются теплые раздевалки, работает прокат коньков. Комфортные условия для посетителей создает также наличие кафе, где можно приобрести горячие напитки. Ледовые площадки освещены, есть музыкальное сопровождение.

Катки расположены в самых оживленных местах города-героя. Так, в Тракторозаводском районе покататься можно на площадках катках на пл. им. Дзержинского и на пл. Аттракционов. В Краснооктябрьском — на стадионе «Зенит».

В Дзержинском районе в парке «Русь», возле МБУК МЦ «XXI век» (ул. Савкина, 8); в парке на 8-й Воздушной Армии; в дворах домов № 27а и 40 по ул. 8-й Воздушной Армии, а также на ул. Нарвская, 2 — 10 (ТСЖ «Нарвский массив»).

В Центральном районе ледовые площадки в этом зимнем сезоне разместились во дворах по ул. Пархоменко, 47, 49; ул. Ткачева, 16; ул. Двинская, 18; пр-т. им. В. И. Ленина, 21; ул. Донецкая, 3; ул. Невская, 12а; ул. Мира, 18, а также у магазина «Радеж» на ул. Ткачева.

В Ворошиловском районе особой популярностью у посетителей пользуются оборудованные ледовые площадки на стадионе «Пищевик», а также в парке им. Саши Филиппова.

В Советском районе волгоградцы могут покататься на коньках рядом с ТРЦ «Акварель» и недалеко от школы № 129.

В самых южных районах нашего города — Кировском и Красноармейском, в этом сезоне залиты площадки перед ТЦ «Космос», на ул. им. Курчатова, 3, в ТОС «Веселая балка», а также ТСЖ «Санаторный». Кроме того, катки открыты на пришкольном стадионе МОУ СОШ № 120, во дворах по ул. Бахтурова, 12/1, ул. Лазоревая, 221 — ул. Черепановых, 3, а также на ул. Удмуртской и на станции «Заканальная».

Ледовые площадки открыты для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00 и будут работать на протяжении всего зимнего сезона.

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