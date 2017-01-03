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12:23 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградские инспекторы ГИБДД выявили 38 неисправных такси

В регионе завершилось профилактическое мероприятие «Таксомотор».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники ГИБДД проверили 711 легковых автомобилей, осуществляющих перевозку пассажиров.

«Водители 126 привлечены за различные нарушения правил дорожного движения. В 38 случаях выявлены неисправности транспортных средств, эксплуатация которых была запрещена», — пояснили в ведомстве.

ГИБДД призывает водителей, занимающихся легковыми пассажирскими перевозками, неукоснительно соблюдать ПДД и эксплуатации транспортных средств.

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