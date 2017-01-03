Калининградские инспекторы ГИБДД выявили 38 неисправных такси
В регионе завершилось профилактическое мероприятие «Таксомотор».
В регионе завершилось профилактическое мероприятие «Таксомотор».
Как сообщили в
«Водители 126 привлечены за различные нарушения правил дорожного движения. В 38 случаях выявлены неисправности транспортных средств, эксплуатация которых была запрещена», — пояснили в ведомстве.
ГИБДД призывает водителей, занимающихся легковыми пассажирскими перевозками, неукоснительно соблюдать ПДД и эксплуатации транспортных средств.