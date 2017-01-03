Якутский мастер сделал огромного петуха из навоза

Но в этот раз затея оказалась под угрозой. Причиной стала травма ноги, из-за которой мастер лежал в больнице, передает SakhaLife .

Но едва ему стало лучше, как земляки настояли, и он принялся за работу.

Выстоять в битве с морозом и не пасть лицом в балбах (так в Якутии называют коровьи лепешки) ему помогли братья.

И 31 декабря гигантский петух из навоза высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра, был завершен.

Для прошлого года художник ранее изваял семейство обезьян, для 2015-го — пару коз. В 2014 году были две навозные лошади, в 2013-м — двухметровая змея, в 2012-м — дракон.