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13:50 (мск), источник: Моя Планета

Якутский мастер сделал огромного петуха из навоза

Мастер из села Уолба Таттинского улуса Якутии Михаил Боппосов регулярно изготавливает из навоза скульптуры в виде символов наступающего года.

Но в этот раз затея оказалась под угрозой. Причиной стала травма ноги, из-за которой мастер лежал в больнице, передает SakhaLife.

Но едва ему стало лучше, как земляки настояли, и он принялся за работу.

Выстоять в битве с морозом и не пасть лицом в балбах (так в Якутии называют коровьи лепешки) ему помогли братья.

И 31 декабря гигантский петух из навоза высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра, был завершен.

Для прошлого года художник ранее изваял семейство обезьян, для 2015-го — пару коз. В 2014 году были две навозные лошади, в 2013-м — двухметровая змея, в 2012-м — дракон.

А первой фигурой из навоза, которую соорудил Боппосов, был почему-то танк.

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