Якутский мастер сделал огромного петуха из навоза
Мастер из села Уолба Таттинского улуса Якутии Михаил Боппосов регулярно изготавливает из навоза скульптуры в виде символов наступающего года.
Мастер из села Уолба Таттинского улуса Якутии Михаил Боппосов регулярно изготавливает из навоза скульптуры в виде символов наступающего года.
Но в этот раз затея оказалась под угрозой. Причиной стала травма ноги,
Но едва ему стало лучше, как земляки настояли, и он принялся за работу.
Выстоять в битве с морозом и не пасть лицом в балбах (так в Якутии называют коровьи лепешки) ему помогли братья.
И 31 декабря гигантский петух из навоза высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра, был завершен.
Для прошлого года художник ранее изваял семейство обезьян, для 2015-го — пару коз. В 2014 году были две навозные лошади, в 2013-м — двухметровая змея, в 2012-м — дракон.
А первой фигурой из навоза, которую соорудил Боппосов, был