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13:03 (мск), источник: Афиша Daily

Умер лауреат Букеровской премии Джон Берджер

Британский писатель, художественный критик, лауреат Букеровской премии Джон Берджер скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Последние годы писатель провел в пригороде Парижа. Причина смерти не называется.

Джон Берджер родился в Лондоне 5 ноября 1926 года. Свою творческую карьеру он начинал художником, а впоследствии стал арт-критиком и писателем.

Его первая книга «Художник нашего времени вышла в 1958 году. А в 1972 году он удостоился Букеровской премии за роман «Дж.» («G»). Слава настигла писателя после выхода в 1972 году мини-сериала Би-би-си «Искусство видеть» и одноименной книги, в которых автор критикует традиционной взгляд на классическое искусство.

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