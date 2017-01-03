Умер лауреат Букеровской премии Джон Берджер
Британский писатель, художественный критик, лауреат Букеровской премии Джон Берджер скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Британский писатель, художественный критик, лауреат Букеровской премии Джон Берджер скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Последние годы писатель провел в пригороде Парижа. Причина смерти не называется.
Джон Берджер родился в Лондоне 5 ноября 1926 года. Свою творческую карьеру он начинал художником, а впоследствии стал
Его первая книга «Художник нашего времени вышла в 1958 году. А в 1972 году он удостоился Букеровской премии за роман «Дж.» («G»). Слава настигла писателя после выхода в 1972 году