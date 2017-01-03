В центре Ростова пройдет забег Дедов Морозов
Карнавальный забег состоится на Рождество.
Карнавальный забег состоится на Рождество.
В Ростове пройдет рождественский забег Дедов Морозов. Стартует он 7 января в 10.00. В забеге может участвовать любой желающий.
Каждому зарегистрированному участнику выдадут шапочку и варежки Деда Мороза.
Как сообщает «Блокнот», на отметке «1000 м» бегунов ожидает промежуточный финиш. Костюмированные бегуны, пробежавшие 1 км, примут участие в креативном
Стартуют от Дворца спорта (пер. Халтуринский, 103), затем бегуны сделают своеобразную петлю, вернутся на переулок Халтуринский и финишируют на площади перед Дворцом спорта.
Всех финишировавших наградят специальными медалями в форме снежинок. А тех, кто пробежит серьезные дистанции длиною в 5 км, ждут призы от спонсоров.