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14:10 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В центре Ростова пройдет забег Дедов Морозов

Карнавальный забег состоится на Рождество.

В Ростове пройдет рождественский забег Дедов Морозов. Стартует он 7 января в 10.00. В забеге может участвовать любой желающий.

Каждому зарегистрированному участнику выдадут шапочку и варежки Деда Мороза.

Как сообщает «Блокнот», на отметке «1000 м» бегунов ожидает промежуточный финиш. Костюмированные бегуны, пробежавшие 1 км, примут участие в креативном смотре-конкурсе на лучший костюм. Маршрут будет состоять из нескольких этапов.

Стартуют от Дворца спорта (пер. Халтуринский, 103), затем бегуны сделают своеобразную петлю, вернутся на переулок Халтуринский и финишируют на площади перед Дворцом спорта.

Всех финишировавших наградят специальными медалями в форме снежинок. А тех, кто пробежит серьезные дистанции длиною в 5 км, ждут призы от спонсоров.

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