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14:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов выразил соболезнования Минтимеру Шаймиеву в связи со смертью родной сестры

Доргалия Фардиева скончалась на 96-м году жизни.

Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Президент Татарстан Рустам Минниханов направил Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью его родной сестры Доргалии.

Доргалия Фардиева скончалась сегодня на 96-м году жизни, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Искренне соболезную Вам в связи с невосполнимой утратой — смертью Вашей родной сестры Доргалии Шариповны, Заботливая сестра, любящая мать, ветеран тыла, скромный трудолюбивый человек — на хрупкие плечи женщин этого поколения легли все тяготы военных и послевоенных лет, на таких людях всегда держалось наше общество. Она была достойной дочерью Вашего отца, Шарип-абзыя. В сердцах тех, кто ее знал, всегда останется о ней самая светлая память», — говорится в телеграммы.

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