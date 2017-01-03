Рустам Минниханов выразил соболезнования Минтимеру Шаймиеву в связи со смертью родной сестры

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Президент Татарстан Рустам Минниханов направил Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью его родной сестры Доргалии.

Доргалия Фардиева скончалась сегодня на 96-м году жизни, сообщает пресс-служба Президента РТ.