Рустам Минниханов выразил соболезнования Минтимеру Шаймиеву в связи со смертью родной сестры
Доргалия Фардиева скончалась на 96-м году жизни.
Доргалия Фардиева скончалась на 96-м году жизни.
(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Президент Татарстан Рустам Минниханов направил Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью его родной сестры Доргалии.
Доргалия Фардиева скончалась сегодня на 96-м году жизни, сообщает
«Искренне соболезную Вам в связи с невосполнимой утратой — смертью Вашей родной сестры Доргалии Шариповны, Заботливая сестра, любящая мать, ветеран тыла, скромный трудолюбивый человек — на хрупкие плечи женщин этого поколения легли все тяготы военных и послевоенных лет, на таких людях всегда держалось наше общество. Она была достойной дочерью Вашего отца,