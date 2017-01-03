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14:14 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавские учителя выходят на масштабную акцию протеста

Генеральный совет федерации профсоюзов образования и науки принял решение провести акции протеста перед зданиями правительства и парламента в период с 17 по 20 января 2017 года.

Источник: Actualitati.md

Представители профсоюзов сферы образования требуют существенно повысить зарплаты учителям.

Также профсоюзники требуют ввести компенсационную доплату за работу в неблагоприятных условиях и повысить единовременное пособие для молодых специалистов.

Кроме того, профсоюз образования не согласен с самой системой обучения в доуниверситетских образовательных учреждениях.

Программа для учеников слишком сложная и бессмысленная. Лицеисты изучают в среднем по 17 предметов. И если ученику не удается выучить один предмет, то он не может продвинуться дальше. В то же время, если бы ученик смог бы специализироваться на определенной сфере, в будущем он смог бы стать квалифицированным специалистом, уверенпредседатель профсоюза науки и образования Молдовы Дмитрий Иванов.

Педагоги приняли петицию, которую намерены направить в адрес правительства и парламента РМ.

Кроме того, 17-го января педагоги намерены провести пресс-конференцию.

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(Doc) Молдавские учителя выходят на масштабную акцию протеста
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