Молдавские учителя выходят на масштабную акцию протеста
Генеральный совет федерации профсоюзов образования и науки принял решение провести акции протеста перед зданиями правительства и парламента в период с 17 по 20 января 2017 года.
Генеральный совет федерации профсоюзов образования и науки принял решение провести акции протеста перед зданиями правительства и парламента в период с 17 по 20 января 2017 года.
Представители профсоюзов сферы образования требуют существенно повысить зарплаты учителям.
Также профсоюзники требуют ввести компенсационную доплату за работу в неблагоприятных условиях и повысить единовременное пособие для молодых специалистов.
Кроме того, профсоюз образования не согласен с самой системой обучения в доуниверситетских образовательных учреждениях.
Программа для учеников слишком сложная и бессмысленная. Лицеисты изучают в среднем по 17 предметов. И если ученику не удается выучить один предмет, то он не может продвинуться дальше. В то же время, если бы ученик смог бы специализироваться на определенной сфере, в будущем он смог бы стать квалифицированным специалистом, уверенпредседатель профсоюза науки и образования Молдовы Дмитрий Иванов.
Педагоги приняли петицию, которую намерены направить в адрес правительства и парламента РМ.
Кроме того, 17-го января педагоги намерены провести