В Риге из-за снегопада автолюбителям разрешили ездить в автобусах бесплатно

«Было получено новое предупреждение от Гисметеоцентра — прогноз погоды резко изменился в совсем худшую сторону. За ближайшие часы в Риге выпадет еще до 16 сантиметров снега. Утром выпало уже девять сантиметров. Поэтому в Риге с сегодняшнего дня… и весь завтрашний день — 04.01.2017 — полностью действуют снежные билеты», — написал Ушаков.

По его словам, автолюбителям не надо будет платить за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах.

«Большая просьба к автоводителям — без особой нужды не надо пользоваться сегодня и завтра своими машинами. Пересядьте на общественный транспорт», — написал он.