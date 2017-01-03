В Риге из-за снегопада автолюбителям разрешили ездить в автобусах бесплатно
РИГА, 11 янв — РИА Новости. Общественный транспорт в Риге во вторник и в среду
РИГА, 11 янв — РИА Новости. Общественный транспорт в Риге во вторник и в среду
«Было получено новое предупреждение от Гисметеоцентра — прогноз погоды резко изменился в совсем худшую сторону. За ближайшие часы в Риге выпадет еще до 16 сантиметров снега. Утром выпало уже девять сантиметров. Поэтому в Риге с сегодняшнего дня… и весь завтрашний день —
По его словам, автолюбителям не надо будет платить за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах.
«Большая просьба к автоводителям — без особой нужды не надо пользоваться сегодня и завтра своими машинами. Пересядьте на общественный транспорт», — написал он.
Понятно, что те, кто уехал на работу на машинах, домой тоже поедут на своем транспорте. Но, если можно обойтись сегодня и, особенно, завтра без автомобиля — это очень поможет убрать снег.