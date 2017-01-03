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14:49 (мск), источник: РИА Новости

В Риге из-за снегопада автолюбителям разрешили ездить в автобусах бесплатно

РИГА, 11 янв — РИА Новости. Общественный транспорт в Риге во вторник и в среду из-за снегопада будет бесплатным для водителей, решивших не садиться за руль, сообщил в Facebook мэр города Нил Ушаков.

«Было получено новое предупреждение от Гисметеоцентра — прогноз погоды резко изменился в совсем худшую сторону. За ближайшие часы в Риге выпадет еще до 16 сантиметров снега. Утром выпало уже девять сантиметров. Поэтому в Риге с сегодняшнего дня… и весь завтрашний день — 04.01.2017 — полностью действуют снежные билеты», — написал Ушаков.

По его словам, автолюбителям не надо будет платить за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах.

«Большая просьба к автоводителям — без особой нужды не надо пользоваться сегодня и завтра своими машинами. Пересядьте на общественный транспорт», — написал он.

Понятно, что те, кто уехал на работу на машинах, домой тоже поедут на своем транспорте. Но, если можно обойтись сегодня и, особенно, завтра без автомобиля — это очень поможет убрать снег.
Нил Ушаковмэр Риги
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