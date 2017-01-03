Воронежцев приглашают на Святочный бал-маскарад
Воронежцев и гостей столицы Черноземья приглашают посетить красочный
Воронежцев и гостей столицы Черноземья приглашают посетить красочный
Организатором Святочного бала является клуб «Хрустальный слон».
— Уже 6 лет мы ежегодно проводим этот бал в Липецке, куда традиционно съезжаются участники нашей региональной общественной организации, друзья и гости. В наступающем году решено отправиться в столицу Черноземья. Поэтому 7 января 2017 года в 19:00 Святочный
В этом году темой бала станет звездное небо.
Организаторы обещают, что никто из гостей не будет испытывать неловкости, поскольку программа балла составляется так, что доступна даже начинающим танцорам. Бальные вечера, которые организовывает и проводит Клуб «Хрустальный слон», — настоящие, поэтому феерия маскарада охватывает каждого, и все очень скоро убеждаются, что умеют танцевать естественно и красиво.
Билеты на долгожданный VII Святочный
Справки, а также заказ билетов по телефону: +(4742) 20 31 13.