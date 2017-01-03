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15:41 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцев приглашают на Святочный бал-маскарад

Воронежцев и гостей столицы Черноземья приглашают посетить красочный бал-маскарад, который впервые в этом году пройдет в Воронеже.

Организатором Святочного бала является клуб «Хрустальный слон».

— Уже 6 лет мы ежегодно проводим этот бал в Липецке, куда традиционно съезжаются участники нашей региональной общественной организации, друзья и гости. В наступающем году решено отправиться в столицу Черноземья. Поэтому 7 января 2017 года в 19:00 Святочный бал-маскарад состоится в зале отеля «Азимут», в самом центре Воронежа. И мы рады всем желающим отпраздновать Рождество вместе с нами! — рассказал Ярослав Ярославин, председатель Клуба «Хрустальный слон».

В этом году темой бала станет звездное небо. Дресс-код для гостей бала минимальный: классический black tie. При этом участники могут явить собой образы любого астролого-астрономического явления: будь то созвездие, учёный-звездочёт или поэтическая аллегория.

Организаторы обещают, что никто из гостей не будет испытывать неловкости, поскольку программа балла составляется так, что доступна даже начинающим танцорам. Бальные вечера, которые организовывает и проводит Клуб «Хрустальный слон», — настоящие, поэтому феерия маскарада охватывает каждого, и все очень скоро убеждаются, что умеют танцевать естественно и красиво.

Билеты на долгожданный VII Святочный бал-маскарад в продаже! Для участников Клуба «Хрустальный слон» стоимость билета — 1500 рублей. Для гостей Клуба стоимость «сольного» билета составит 2000 рублей. При приобретении «парного билета «кавалер+дама» действует дополнительная скидка в 10%, а стоимость сотавит 3600 рублей. Гала-ужин включен в цену билета. Возможно размещение в отеле «Азимут».

Справки, а также заказ билетов по телефону: +(4742) 20 31 13.

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