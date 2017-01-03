Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На продажу выставили дом в виде новогодней елки
Как построить доверительные отношения с врачом
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео
Как отмечали Новый год на Руси
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
РФ испытала суперпушку, стреляющую с космической скоростью – СМИ
СМИ назвали лучшие истребители в мире
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
10«Мин нет»
14События недели в фотографиях
15:42 (мск), источник: Новый Калининград

Подозреваемый в убийстве женщины в Знаменске в новогоднюю ночь арестован

Мужчина взят под стражу во вторник.

В Калининградской области по решению Гвардейского суда во вторник взят под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве 31-летней женщины в Знаменске в новогоднюю ночь. Мужчина арестован на два месяца, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru» со ссылкой на следователя СК Ирину Заплатину.

Напомним, по версии следствия, 1 января 2017 года около 6 часов утра возле одного из домов по улице Советской в поселке Знаменск погибшей были причинены множественные телесные повреждения, от которых она скончалась через непродолжительное время в медицинском учреждении. В совершении особо тяжкого преступления подозревается 42-летний житель этого же района.

По данным источника «Нового Калининграда.Ru» мужчина устроил стрельбу из ружья и случайно попал в голову женщине.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Меценат Татузов: «Проект по Башне Врангеля — это еще 3 млн туристов в год»
Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций в 2017 году
Стали известны сроки окончания похода «Адмирала Кузнецова»
Исполнителем теракта в Стамбуле оказался гражданин Киргизии
Ассанж раскрыл причину нападок администрации Обамы на Россию
В Белоруссии открыли новое месторождение нефти
Иорданский миллиардер стал одной из жертв стамбульского теракта
Физики вычислили, насколько замедляется свет вокруг Усейна Болта
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Mercedes обновит свой маленький кроссовер Через несколько дней на автосалоне в Детройте Mercedes-Benz представит обновленный кроссовер GLA
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь