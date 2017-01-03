Подозреваемый в убийстве женщины в Знаменске в новогоднюю ночь арестован

В Калининградской области по решению Гвардейского суда во вторник взят под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве 31-летней женщины в Знаменске в новогоднюю ночь. Мужчина арестован на два месяца, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru» со ссылкой на следователя СК Ирину Заплатину.

Напомним, по версии следствия, 1 января 2017 года около 6 часов утра возле одного из домов по улице Советской в поселке Знаменск погибшей были причинены множественные телесные повреждения, от которых она скончалась через непродолжительное время в медицинском учреждении. В совершении особо тяжкого преступления подозревается 42-летний житель этого же района.

По данным источника «Нового Калининграда.Ru» мужчина устроил стрельбу из ружья и случайно попал в голову женщине.