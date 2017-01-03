Воронежцы чаще болеют «гонконгским гриппом»

За последнюю неделю 2016 года, с 26 декабря по 1 января, в Воронежской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщили санитарные врачи, за медицинской помощью обратились 15575 человек, 8419 из которых дети до 14 лет. Это ниже уровня предыдущей недели на 6,5 процента. Однако эпидемиологический порог в регионе всё же превышен — в 2,4 раза.

— 70 процентов всех случаев по области были зарегистрированы среди жителей Воронежа, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. — Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями определяет детское население — 54 процента.

Отметим, при лабораторных исследованиях вирусы гриппа выявили в 47 процентах случаев. При этом, как отметили санитарные врачи, в регионе циркулирует вирус А (H3N2), который чаще называют «гонконгский грипп».

Напомним, 1968 году в Гонконге была пандемия, вызванная штаммом H3N2. Болезнь распространилась за пределы Азии. За несколько лет вирус унёс жизни более миллиона человек.

Однако постепенно организм человека приобрёл устойчивость к этому вирусу.

В 2014—2015 годах, по данным СМИ, вирус мутировал. Сейчас по Воронежу «гуляет» относительно новый вид. Однако, как уверяют врачи, поводов для паники нет — болезнь не приобретает тяжёлые формы.

Автор: Александра Дроздова.