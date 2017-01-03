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15:48 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Останки Александра Олеся находятся в депозитарии кладбища в Праге — МИД

Министерство иностранных дел Украины через посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения останков украинского писателя Александра Олеся и его жены, которые были эксгумированы. Об этом сообщила во вторник, 3 января, пресс-служба МИД.

Источник: Nbnews.com.ua

Министерство иностранных дел Украины через посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения останков украинского писателя Александра Олеся и его жены, которые были эксгумированы. Об этом сообщила во вторник, 3 января, пресс-служба МИД.

«На месте, где была могила Александра Олеся, был захоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который до недавнего времени присматривал за захоронением Александра Олеся и платил необходимую ренту. После смерти Михайлишина его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в упомянутом месте», — говорится в сообщении.

При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников писателя, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков.

«После соответствующего решения посольство Украины в Праге будет принимать все меры для надлежащего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены», — подчеркнули в ведомстве.

МИД Украины держит вопрос перезахоронения Александра Олеся на особом контроле.

Как сообщал НБН, ранее президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел срочно вмешаться в ситуацию захоронения Александра Олеся в Чехии.

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