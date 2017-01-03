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17:15 (мск), источник: N + 1

2017 глазами советских художников

Сегодня в рунете вспомнили о диафильме 1960 года, созданном художниками студии «Диафильм».

Источник: запись на странице во "Вконтакте"

Называется он «В 2017 году». В Сети появились сканы пленки, показывающие каким видели 57 лет назад нынешний 2017 год.

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