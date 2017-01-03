Большинство воронежских студентов не получат скидку на электричку

Пригородная пассажирская компания «Черноземье» сообщила об изменениях условий предоставления скидок на проезд в электричках для студентов и школьников Воронежской области.

Ранее учащимся было достаточно предъявить студенческий билет или справку из образовательной организации для того, чтобы получить 50-процентную скидку. По новым правилам на льготу могут рассчитывать только те школьники и студенты, в семьях которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум Воронежской области. Для получения льготы необходимо будет предоставить соответствующую справку. Также подойдёт справка о назначении государственной социальной помощи. Документы должны быть выданы органом социальной защиты по месту жительства.

В ППК «Черноземье» решение объяснили тем, что 16 декабря был принят закон Воронежской области, по которому учащиеся должны предъявлять два документа, вместо одного.

Отметим, льготы предоставляются с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше семи лет, а также студентам-очникам.

Автор: Александра Дроздова.