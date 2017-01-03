Большинство воронежских студентов не получат скидку на электричку
Половину стоимости за билет будут платить только малообеспеченные учащиеся.
Половину стоимости за билет будут платить только малообеспеченные учащиеся.
Пригородная пассажирская компания «Черноземье» сообщила об изменениях условий предоставления скидок на проезд в электричках для студентов и школьников Воронежской области.
Ранее учащимся было достаточно предъявить студенческий билет или справку из образовательной организации для того, чтобы получить 50-процентную скидку. По новым правилам на льготу могут рассчитывать только те школьники и студенты, в семьях которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум Воронежской области. Для получения льготы необходимо будет предоставить соответствующую справку. Также подойдёт справка о назначении государственной социальной помощи. Документы должны быть выданы органом социальной защиты по месту жительства.
В ППК «Черноземье» решение объяснили тем, что 16 декабря был принят закон Воронежской области, по которому учащиеся должны предъявлять два документа, вместо одного.
Отметим, льготы предоставляются с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше семи лет, а также
Автор: Александра Дроздова.