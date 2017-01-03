В Волгограде прошел арт-фестиваль новогодних елок

Новогоднюю елку не обязательно нужно рубить в лесу, можно сделать своими руками. Или, к примеру, вырастить на грядке. А потом съесть.

Над созданием елок для этой выставки трудились поодиночке, семьями и целыми коллективами: классами, школами, детскими садами. Главное, идеи самые разные. И материал часто неожиданный.

Создатели самодеятельных елок сумели удивить главного специалиста по лесным красавицам. Хранитель новогодних традиций Дед Мороз креатив оценил.

Елки из железа, клубков, металла. Елка, плетенная из веток, оказалась еще и с историей.

— Елка из веток ив. Лето встретилось с зимой и наоборот.

А елочка из футбольных мячей, украшенная флагами разных стран, будет особенно актуальна в 2018 году.