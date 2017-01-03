Переиздание «Майн кампф» стало хитом продаж в Германии

По словам директора института Андреаса Виршинга, продажи превзошли ожидаемые показатели более, чем в 20 раз и составили 85 тысяч проданных книг, вместо 4 тысяч, на которые изначально рассчитывали авторы переиздания.

Он также отметил, что в конце января планируется выпуск шестого тиража и сообщил о планах по переводу книги на другие языки.

В мае 2016 года сообщалось, что в Германии книгу «Майн кампф» могут включить в школьную программу .

«Майн кампф» была внесена в Федеральный список экстремистских материалов в России в 2010 году.