Апокалипсис сегодня: нашествие смога на Пекин показали в ускоренной съемке
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Работающий в Китае британец Чес Поуп опубликовал на YouTube кадры наступающего на Пекин смога.
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Работающий в Китае британец Чес Поуп опубликовал на YouTube кадры наступающего на Пекин смога.
Снятое в ускоренной съемке видео показывает, как за 20 минут дымка практически полностью окутывает улицу китайской столицы.
Во вторник, 3 января, в Китае
Смог в китайской столице бывает круглый год, но в отопительный сезон с середины ноября по март эта проблема становится особенно острой. В 2017 году Пекин намерен потратить около 2,5 миллиарда долларов на борьбу с загрязнением окружающей среды.