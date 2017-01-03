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21:50 (мск), источник: РИА Новости

Апокалипсис сегодня: нашествие смога на Пекин показали в ускоренной съемке

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Работающий в Китае британец Чес Поуп опубликовал на YouTube кадры наступающего на Пекин смога.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Снятое в ускоренной съемке видео показывает, как за 20 минут дымка практически полностью окутывает улицу китайской столицы.

Во вторник, 3 января, в Китае из-за загрязненного воздуха объявили самый высокий — красный — уровень тревоги, сообщило агентство Синьхуа. Из-за смога задерживаются авиарейсы, некоторые автомагистрали перекрыты, ограничены поездки на частных автомобилях.

Смог в китайской столице бывает круглый год, но в отопительный сезон с середины ноября по март эта проблема становится особенно острой. В 2017 году Пекин намерен потратить около 2,5 миллиарда долларов на борьбу с загрязнением окружающей среды.

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