Синоптики предупреждают жителей Калининградской области об усилении ветра

С вечера 3 января в Калининградской области поднимется сильный ветер, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города.

3 января юго-западный ветер усилится до 7−11 м/с, порывы будут достигать 15−17 м/с.

«Днем 4 января ветер сменит направление на северо-западный, северный с порывами 15−20 м/с, во второй половине дня 4 января местами прогнозируются порывы ветра до 22 м/с», — предупредили синоптики.

В это же время в регионе ожидаются обильные осадки — мокрый снег, из-за которого будет образовываться гололед. При этом видимость во время осадков будет достигать всего 500−1000 метров.