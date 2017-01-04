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08:20 (мск), источник: АиФ Калининград

Синоптики предупреждают жителей Калининградской области об усилении ветра

Из-за мокрого снега снизится видимость на дорогах.

С вечера 3 января в Калининградской области поднимется сильный ветер, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города.

3 января юго-западный ветер усилится до 7−11 м/с, порывы будут достигать 15−17 м/с.

«Днем 4 января ветер сменит направление на северо-западный, северный с порывами 15−20 м/с, во второй половине дня 4 января местами прогнозируются порывы ветра до 22 м/с», — предупредили синоптики.

В это же время в регионе ожидаются обильные осадки — мокрый снег, из-за которого будет образовываться гололед. При этом видимость во время осадков будет достигать всего 500−1000 метров.

Если вы стали очевидцем падения деревьев, обрывов линий электропередач, падения или обрыва рекламных конструкций, сообщайте об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа «Город Калининград» по телефону 596−400.

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