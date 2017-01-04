Казахстанцы организовали сбор помощи пострадавшим во время обрушения дома в Шахане

По информации Абенова, инициативная группа создана во главе с Ерланом Саировым и Акбергеном Ельгезеком.

«Сегодня утром (3 декабря — ред.) был открыт общественный пункт приема помощи (пострадавшим семьям во время трагедии — ред.). Очень приятно было увидеть активность наших граждан. Весь день нескончаемым потоком приходили горожане. Большинство — простые люди со средним достатком, несли из домов то, чем могли помочь. Особенно трогательно что в первую очередь приходили помочь те, кто сам относиться к тем, кому надо помогать — пенсионеры, студенты, бюджетники, молодые семьи с детьми. Многие так и приходили с семьями, с детьми. Видно, для них это был очень важный момент — вместе помогать тем, кому сейчас сложнее», — написал чиновник.

Абенов отметил, что общественный пункт приема помощи находится в Астане на пересечении улиц Момышулы и Сатпаева (вход сбоку от магазина «Белый ветер» офис на 3 этаже). Начало работы приемного пункта с 10 утра без перерыва до 17.00 по времени Астаны.