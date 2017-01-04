В США двухлетний ребенок спас брата-близнеца

Дети играли в углу возле комода и случайно перевернули его. Один из малышей оказался придавлен к полу, а родителей не было поблизости, чтобы помочь ему. К счастью, его близнец не растерялся и сумел сдвинуть комод в сторону, дав брату возможность освободиться.