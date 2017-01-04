Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 лет

«Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана с трепетом приветствовали появление на свет сына Иссы аль-Мана. Джанет рожала, не испытывая стресса, и восстанавливает силы в комфортных условиях», — говорится в письменном заявлении, предоставленном изданию.

СМИ сообщали о беременности певицы еще в мае, однако сама она подтвердила это только в октябре. В апреле Джексон неожиданно отложила гастроли, сославшись на рекомендации врачей. Певица замужем за бизнесменом Виссамом аль-Маной, этот ребенок будет для них первенцем.

Джанет является сестрой скончавшегося в 2009 году Майкла Джексона. Широкая популярность пришла к ней с выходом в феврале 1986 года ее третьего по счету альбома Control. Ей удалось опровергнуть тех, кто считал ее вокальные данные самыми скромными в легендарной семье Джексонов и сомневался в перспективах ее музыкальной карьеры.

Пик славы Джанет Джексон пришелся на начало 90-х годов минувшего века. Всего певица продала 140 млн своих записей, по этому показателю она входит в группу самых популярных исполнителей в истории современной музыки.