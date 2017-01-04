Небольшой снег обещают челябинцам днём 4 января

Облачность и небольшой снег ожидается в Челябинске днём 4 января, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

По данным синоптиков, утром в среду в областном центре будет от 5 до 7 градусов ниже ноля, днём — от 1 до 3 градусов со знаком «минус». Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 6−11 м/с.

По народному календарю 4 января — Настасьин день. Если облака в это время идут против ветра, это предвещало снегопады. По погоде в этот день судили о том, каким будет предстоящий октябрь.