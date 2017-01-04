Неприкрытый акт вандализма: хабаровчане разрушают городские новогодние украшения

Хабаровск, 4 января, AmurMedia.

Ледяные и снежные скульптуры, которые были установлены по всему городу, буквально пару дней назад радовали хабаровчан своим видом, а сегодня на них больно смотреть. Праздничные фигуры страдают от рук самих же хабаровчан, которых не волнует сохранность произведений работ скульпторов, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В этом году ледяным фигурам и крепостям на площади Ленина повезло — несмотря на прошедшие праздники, их состояние осталось в достаточно привлекательном виде. К счастью, Хабаровск потихоньку покидает привычка лепить на ледяные фигуры монетки, их, за исключением пары увиденных случаев, почти нигде нет. Никто не догадался справлять нужду в крепостях и ледяных лабиринтах, не нашлось желающих разгромить ледовые элементы фигур.

А вот снежным фигурам повезло гораздо меньше. Так например, у знака зодиака «Весы» повреждена чаша. Но больше всего пострадали «Рыбы» — кто-то справил нужду на угол композиции, разлил, судя по цвету, вино и исписал фигуру слабочитаемыми символами. Другим знакам зодиака удалось избежать атак вандалов. Но это не значит, что в дальнейшие дни они не привлекать внимание латентных вандалов.

Традиционным источником большинства поломок, как и в прошлом году, остаются дети. Толпы малышей, подсаживаемыми мамами и папами, бабушками и дедушками, лезут на снежное панно для фотографирования. Однако, более сознательные родители, видя желание своего чада залезть на фигуру, стараются пресечь такое поведение. «Куда ты полез? Сюда нельзя, можно только смотреть!», — изредка слышно в толпе.

Однако таких сознательных родителей, фотографирующих своих детей не на панно, а рядом с ним, не так много, как хочется. Из-за этого эстетический вид снежной композиции ухудшается с каждым днем.

— Почему я позволила своему ребенку залезть на фигуру? Ну, вы знаете, дети — они очень любопытные. Им хочется все потрогать, все пощупать, все изучить. Конечно, вы правы, снежным панно надо любоваться, а не ломать. Извините нас, пожалуйста, не подумали об этом, больше не будем, — рассказала хабаровчанка Виктория С.

Нашлись и те, кого также обеспокоил нынешний вид снежных фигур.

— Я думаю, защищать фигуры каким-то забором или проволокой бессмысленно. Если люди захотят, они везде пролезут и все поломают. На мой взгляд, надо работать не с физическим ограничением, а с гражданской сознательностью. Развесить таблички, поставить предупреждающие знаки. Конечно, они заработают не сразу, но со временем люди задумаются и перестанут вести себя как вандалы, — поделилась мнением Людмила С.

Однако в соседнем с площадью парке Динамо ограждение успешно работает. Несмотря на тысячи желающих сделать памятное фото, скульптуры участников традиционного конкурса «Амурский хрусталь» остаются в эстетически привлекательном состоянии. Даже мелкие хрупкие детали (усики, лапки и пр.) сохранились. Люди, видя ограждение, останавливаются перед ним и фотографируются издалека.