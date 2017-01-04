Неприкрытый акт вандализма: хабаровчане разрушают городские новогодние украшения
Ледяные новогодние фигуры, которые ранее радовали жителей Хабаровска, сегодня страдают от рук вандалов.
Ледяные новогодние фигуры, которые ранее радовали жителей Хабаровска, сегодня страдают от рук вандалов.
Хабаровск, 4 января, AmurMedia.
Ледяные и снежные скульптуры, которые были установлены по всему городу, буквально пару дней назад радовали хабаровчан своим видом, а сегодня на них больно смотреть. Праздничные фигуры страдают от рук самих же хабаровчан, которых не волнует сохранность произведений работ скульпторов, сообщает корр. ИА AmurMedia.
В этом году ледяным фигурам и крепостям на площади Ленина повезло — несмотря на прошедшие праздники, их состояние осталось в достаточно привлекательном виде. К счастью, Хабаровск потихоньку покидает привычка лепить на ледяные фигуры монетки, их, за исключением пары увиденных случаев, почти нигде нет. Никто не догадался справлять нужду в крепостях и ледяных лабиринтах, не нашлось желающих разгромить ледовые элементы фигур.
А вот снежным фигурам повезло гораздо меньше. Так например, у знака зодиака «Весы» повреждена чаша. Но больше всего пострадали «Рыбы» —
Традиционным источником большинства поломок, как и в прошлом году, остаются дети. Толпы малышей, подсаживаемыми мамами и папами, бабушками и дедушками, лезут на снежное панно для фотографирования. Однако, более сознательные родители, видя желание своего чада залезть на фигуру, стараются пресечь такое поведение. «Куда ты полез? Сюда нельзя, можно только смотреть!», — изредка слышно в толпе.
Однако таких сознательных родителей, фотографирующих своих детей не на панно, а рядом с ним, не так много, как хочется.
— Почему я позволила своему ребенку залезть на фигуру? Ну, вы знаете, дети — они очень любопытные. Им хочется все потрогать, все пощупать, все изучить. Конечно, вы правы, снежным панно надо любоваться, а не ломать. Извините нас, пожалуйста, не подумали об этом, больше не будем, — рассказала хабаровчанка Виктория С.
Нашлись и те, кого также обеспокоил нынешний вид снежных фигур.
— Я думаю, защищать фигуры
Однако в соседнем с площадью парке Динамо ограждение успешно работает. Несмотря на тысячи желающих сделать памятное фото, скульптуры участников традиционного конкурса «Амурский хрусталь» остаются в эстетически привлекательном состоянии. Даже мелкие хрупкие детали (усики, лапки и пр.) сохранились. Люди, видя ограждение, останавливаются перед ним и фотографируются издалека.
Но и тут, как и на площади, снежным фигурам повезло гораздо меньше, чем ледовым. На углы композиций