Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как построить доверительные отношения с врачом
Стало известно об экстренной госпитализации народного артиста РФ
Как отмечали Новый год в СССР
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
РФ испытала суперпушку, стреляющую с космической скоростью – СМИ
СМИ назвали лучшие истребители в мире
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
09:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жилищно-коммунальные службы Приморья работают в штатном режиме

Мелкие аварии случаются, но своевременно устраняются специальными бригадами.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 января, PrimaMedia.

Все объекты жилищно-коммунального комплекса Приморского края работают в штатном режиме. Как сообщили в краевом департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, мелкие аварии случаются, но они своевременно устраняются специальными бригадами, передает РИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию края.

Так, во вторник, 3 января, в Черниговском районе из-за обрыва троса золоудаления на котельной произошло снижение параметров теплоносителя. Поломка устранена аварийной бригадой, сейчас теплоснабжение подаётся в полном объёме.

В департаменте напомнили, что во всех муниципалитетах в дни новогодних праздников ведется круглосуточное дежурство диспетчерских служб.

«В районах работает горячая линия, куда жители могут обратиться в случае аварийной ситуации в системе ЖКХ. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер», — отметили в ведомстве.

Отметим, для устранения аварийных ситуаций на объектах и системах ЖКХ края сформировано 850 аварийных бригад численностью более двух тысяч человек. В их распоряжении — около 1,2 тысяч единиц специальной техники. Также в крае создан штаб по прохождению отопительного сезона, который возглавляет вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Павел Компан: Я был маленьким, толстым, кучерявым мальчиком
В Белом доме разъяснили, почему не ввели санкции против Путина
Трамп выступил против освобождения заключённых из Гуантанамо
В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене Obamacare
Американские дипломаты получили приглашения на Елку в Кремле
В центре России объявлено штормовое предупреждение
Пассажирский самолет выкатился с ВПП при посадке в Калининграде
СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Предупреждение от ГИБДД: на дорогах могут быть массовые проверки ГИБДД России предупреждает водителей: во время праздников никаких поблажек пьяным водителям не будет
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь