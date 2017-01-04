Жилищно-коммунальные службы Приморья работают в штатном режиме
Мелкие аварии случаются, но своевременно устраняются специальными бригадами.
Мелкие аварии случаются, но своевременно устраняются специальными бригадами.
Владивосток, 4 января, PrimaMedia.
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Так, во вторник, 3 января, в Черниговском районе
В департаменте напомнили, что во всех муниципалитетах в дни новогодних праздников ведется круглосуточное дежурство диспетчерских служб.
«В районах работает горячая линия, куда жители могут обратиться в случае аварийной ситуации в системе ЖКХ. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер», — отметили в ведомстве.
Отметим, для устранения аварийных ситуаций на объектах и системах ЖКХ края сформировано 850 аварийных бригад численностью более двух тысяч человек. В их распоряжении — около 1,2 тысяч единиц специальной техники. Также в крае создан штаб по прохождению отопительного сезона, который возглавляет