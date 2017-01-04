Жилищно-коммунальные службы Приморья работают в штатном режиме

Владивосток, 4 января, PrimaMedia.

Все объекты жилищно-коммунального комплекса Приморского края работают в штатном режиме. Как сообщили в краевом департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, мелкие аварии случаются, но они своевременно устраняются специальными бригадами, передает РИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию края.

Так, во вторник, 3 января, в Черниговском районе из-за обрыва троса золоудаления на котельной произошло снижение параметров теплоносителя. Поломка устранена аварийной бригадой, сейчас теплоснабжение подаётся в полном объёме.

В департаменте напомнили, что во всех муниципалитетах в дни новогодних праздников ведется круглосуточное дежурство диспетчерских служб.

«В районах работает горячая линия, куда жители могут обратиться в случае аварийной ситуации в системе ЖКХ. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер», — отметили в ведомстве.