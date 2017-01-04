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07:45 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде открывается международная Рождественская православная выставка-ярмарка

В Калининграде сегодня, 4 января 2017 года, в 11 часов открывается международная Рождественская православная выставка-ярмарка «Русский край — 2017».

На выставке каждый сможет приобрести подарки к Рождеству Христову, продукцию народных мастеров: изделия из натурального дерева, одежду, свечи, иконы, духовные книги попробовать монастырский мёд, травяные настои, масла, сладости, товары для здоровья, прокомментировали в Калининграде собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в пресс-службе Калининградской епархии Калининградской митрополии РПЦ.

Выставка-ярмарка пройдет по 10 января. В это время дети смогут покататься на пони по площади Победы. С 6 по 9 января на площади перед Кафедральным Собором Христа Спасителя в Калининграде установят рождественский вертеп с животными. 7 января на площади Победы и прилегающей территории будут организованы культурно-массовые мероприятия. Гости смогут поучаствовать в святочных гуляниях, послушать концерт лучших творческих коллективов Калининграда и Калининградской области, покружиться в хороводе у главной городской елки.

Участие в ярмарке примут: православные монастыри и храмы, мастерские, православные издательства, иконописцы, народные умельцы из России, Белоруссии, Украины, Греции, с горы Афон, Иерусалима и Палестины- всего в Калининград приедет более ста участников.

Ярмарка проводится по благословению Патриарха Московского Всея Руси Кирилла.

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В Калининграде открывается международная Рождественская православная выставка-ярмарка
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