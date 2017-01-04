В Калининграде открывается международная Рождественская православная выставка-ярмарка
В Калининграде сегодня, 4 января 2017 года, в 11 часов открывается международная Рождественская православная
В Калининграде сегодня, 4 января 2017 года, в 11 часов открывается международная Рождественская православная
На выставке каждый сможет приобрести подарки к Рождеству Христову, продукцию народных мастеров: изделия из натурального дерева, одежду, свечи, иконы, духовные книги попробовать монастырский мёд, травяные настои, масла, сладости, товары для здоровья, прокомментировали в Калининграде собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в
Участие в ярмарке примут: православные монастыри и храмы, мастерские, православные издательства, иконописцы, народные умельцы из России, Белоруссии, Украины, Греции, с горы Афон, Иерусалима и Палестины- всего в Калининград приедет более ста участников.
Ярмарка проводится по благословению Патриарха Московского Всея Руси Кирилла.