Схема движения хабаровского маршрута № 89 изменится с 10 января
Автобусы пустят через улицу Лейтенанта Орлова.
Автобусы пустят через улицу Лейтенанта Орлова.
Хабаровский маршрут № 89 поменяет схему движения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести». С 10 января автобусы начнут сворачивать с Краснореченской на улицу Лейтенанта Орлова.
Затем маршрут будет пролегать по улице Ленина до остановки «Энергомаш», оттуда по Ленинградской автобусы будут следовать до железнодорожного вокзала. Конечная остановка останется прежней — «Автовокзал». Сейчас этот маршрут пролегает через улицы Волочаевскую,
«Расписание движения маршрута уже есть на остановках по улице Лейтенанта Орлова и на сайте администрации в разделе нашего управления. Работу маршрута первое время будем мониторить, чтобы понять, достаточно ли там существующего парка автобусов. Если окажется, что он востребован у большего числа пассажиров, чем могут вывезти, то предложим перевозчику добавить еще транспортные средства», — говорит начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.