Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Песков рассказал о звонке Путина из-за «сна» во время послания
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Мужчина застрелил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
РФ испытала суперпушку, стреляющую с космической скоростью – СМИ
СМИ назвали лучшие истребители в мире
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
09:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Схема движения хабаровского маршрута № 89 изменится с 10 января

Автобусы пустят через улицу Лейтенанта Орлова.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровский маршрут № 89 поменяет схему движения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести». С 10 января автобусы начнут сворачивать с Краснореченской на улицу Лейтенанта Орлова.

Затем маршрут будет пролегать по улице Ленина до остановки «Энергомаш», оттуда по Ленинградской автобусы будут следовать до железнодорожного вокзала. Конечная остановка останется прежней — «Автовокзал». Сейчас этот маршрут пролегает через улицы Волочаевскую, Муравьева-Амурского, Льва Толстого и Амурский бульвар.

«Расписание движения маршрута уже есть на остановках по улице Лейтенанта Орлова и на сайте администрации в разделе нашего управления. Работу маршрута первое время будем мониторить, чтобы понять, достаточно ли там существующего парка автобусов. Если окажется, что он востребован у большего числа пассажиров, чем могут вывезти, то предложим перевозчику добавить еще транспортные средства», — говорит начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Житель Хабаровского края угнал машину у собутыльника
В Белом доме разъяснили, почему не ввели санкции против Путина
Трамп выступил против освобождения заключённых из Гуантанамо
В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене Obamacare
Американские дипломаты получили приглашения на Елку в Кремле
В центре России объявлено штормовое предупреждение
Пассажирский самолет выкатился с ВПП при посадке в Калининграде
СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Предупреждение от ГИБДД: на дорогах могут быть массовые проверки ГИБДД России предупреждает водителей: во время праздников никаких поблажек пьяным водителям не будет
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь