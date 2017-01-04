Взрослые и дети гуляют в сказочном городке во Владивостоке

С раннего утра и до вечера школьники, их родители, бабушки и дедушки спешат на центральную площадь. В первый день 2017-го года гостей ждал праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами приморской столицы, сейчас сюда приезжают из всех районов города, чтобы просто отдохнуть.

«Очень повезло нам с погодой, — делится своими впечатлениями одна из жительниц, Татьяна, которая пришла с дочкой, сыном, бабушкой и дедушкой. — Дети сразу побежали на горку, а мы пока гуляем, дышим свежим воздухом. Уже сфотографировались на фоне “зимнего леса” и деревянных фигурок оленей. Покатались на пони и оленях вокруг елки, один круг — 200 рублей. Но детям нравится, а это — главное».

Малыши тянут родителей к «сказочным каретам» и «волшебным саням», в которые были запряжены пони и несколько северных оленей. Животные, украшенные мишурой, смирно ожидали очередного ездока, чтобы после прокатить его в «карете» или верхом, в зависимости от предпочтений и возраста детей.

Владельцы оленей с неохотой признались, что животные — из зоопарка, а пони были привезены из Артема. «Частное подворье, — пояснила в беседе ИА “Дета” молодая горожанка, — на праздники катают детей, в будни — у них своя работа».

Что касается организации отдыха, то, по мнению жителей, нынешний зимний городок был не столь разнообразным и ярким, как в прошлые годы.

«Для детей хотелось больше аттракционов, — поделился своими впечатлениями Иван Васильевич, который пришел на центральную площадь вместе с внуком Ильей, — горка, возможность проехать по железной дороге, карусель, качели и прокат детских машин. Для малышей возможностей не так много порезвиться, это — больше для школьников».

Мнения жителей разделились поровну: одним понравилось абсолютно все, другие хотели больше развлечений для детей детсадовского возраста.

Сожалели горожане и об отсутствии настоящей деревянной горки и деревянных домиков, которые украшали площадь в былые годы.

Зато все с удовольствием фотографировались — фотозона не оставалась без внимания.

Согреться можно было тут же: у входа на площадь стояли домики, стилизованные под сказочные избушки, и несколько торговых точек. Продавцы предлагали сладкую вату на палочке по 100 рублей, чай с лимоном — 50 рублей, глинтвейн (безалкогольный) — 100 руб., кофе растворимый — 50 рублей, эспрессо — 80 рублей, американо — 100 рублей, латте и каппучино по — 150 рублей. Также можно было купить стаканчик какао объемом 0,3 литра за 100 рублей шоколадный батончик продавался от 50 до 70 рублей и попкорн за 50 рублей. Ледянки для катания с горки продавались по 150 рублей.

Жительница города Татьяна, которая пришла сегодня в цент города с дочкой Кирой, считает: «Самое главное, посмотреть на елку. Погода — чудесная, настояние прекрасное. Всех с Новым Годом! Пусть он будет радостным!».