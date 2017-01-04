Дикая лиса напала на жителей Хабаровска
В Хабаровске на острове Большой Уссурийский дикая лиса вышла к отдыхающим, сообщат ИА «Дейта». После того, как люди решили покормить зверя, он начал вести себя агрессивно.
В Хабаровске на острове Большой Уссурийский дикая лиса вышла к отдыхающим, сообщат ИА «Дейта». После того, как люди решили покормить зверя, он начал вести себя агрессивно.
Фотография с рыжей обитательницей леса появилась в соцсетях. Из рассказа подписчиков одного из Хабаровских пабликов, лисица решила познакомиться с хабаровчанами во время прогулки горожан по острову Большой Уссурийский.
«Пришли на остров, гуляем. Смотрим — неподалеку вышла лисица. Мы замерли, чтобы не спугнуть. Она смотрит на нас. Решили подкормить сосисками — бросили ей 3 штуки. Она их понюхала, одну закопала в снег, две других так и оставила», — рассказывают пользователи соцсети.
После неудачной кормежки зверь начал кидаться на людей, шипеть и пытаться укусить одного из отдыхающих. Но, к счастью от дикого зверя удалось отбиться. Лиса убежала.