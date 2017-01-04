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07:40 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В среду по всей Украине пройдет мокрый снег

В среду, 4 января, погоду большей части территории Украины будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь в западных и северных областях малоактивный атмосферный фронт. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Источник: Nbnews.com.ua

На западе Украины облачно с прояснениями, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с, местами метель. Температура воздуха ночью −3…−8 градусов, днем +2…-3 градуса. В Карпатах ночью снег, днем сильный снег, температура воздуха ночью −7…−12 градусов, днем −7…−12 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7−12 м/с, днем порывы 15−20 м/с, местами метель. Температура воздуха ночью −3…−8 градусов, днем +2…-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7−12 м/с, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −3…−8 градусов, днем +2…-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7−12 м/с, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −3…−9 градусов, днем +1…-4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7−12 м/с, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −3…−8 градусов, днем −1…+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7−12 м/с, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −3…−8 градусов, днем +2…+7 градусов. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью −1…+1 градус, днем +5…+7 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7−12 м/с, днем порывы 15−20 м/с, местами метель. Температура воздуха ночью −4…−6 градусов, днем −1…+1 градус.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 4 января самая высокая температура была +8,6 градусов в 1925 году, а самая низкая — ночью -26,3 градуса в 1942 году.

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