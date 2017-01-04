Астрономы локализовали источник загадочных «радиосигналов инопланетян»

Даже не имея понятия, чем же они все же являются, открытие источника является реальным скачком вперед в деле раскрытия природы и происхождения FRB-вспышек. Охота за подобными радио-всплесками продолжается.

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной этого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру. В дальнейшем астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки повторяются, что поставило эти теории под сомнение.

Пауль Шольц (Paul Scholz) из университета Макгилла (Канада) и его коллеги, открывшие эти повторяющиеся «сигналы инопланетян», смогли локализовать их источник, наблюдая за новыми FRB-вспышками в той точке, откуда на Землю пришел всплеск FRB 121102, открытый на обсерватории Паркс в 2012 году.

Как объясняет Шольц, большинство FRB-всплесков было открыто телескопами, которые «смотрят» на очень широкую часть ночного неба, из-за чего их точное положение крайне сложно определить даже при наличии повторяющегося сигнала.

По этой причине Шольц и его коллеги наблюдали за FRB 121102 при помощи мощнейшего 300-метрового телескопа Аресибо в Пуэрто-Рико и интерферометра VLA, позволяющего определять положение источника с точностью до десятой доли секунды дуги.

Загадки космоса

У астрономов было всего 83 часа на наблюдения при помощи VLA, но они разбили их очень хитрым образом на шесть месяцев, наблюдая за той точкой, откуда предположительно пришел FRB 121102.