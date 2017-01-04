Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как построить доверительные отношения с врачом
Большая часть семей погибших на Ту-154 не получит по 7,8 млн руб.
Как отмечали Новый год в СССР
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Мужчина застрелил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
РФ испытала суперпушку, стреляющую с космической скоростью – СМИ
СМИ назвали лучшие истребители в мире
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
09:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мама Сереги Питерского заберет сына из Приморья домой

Тем самым знаменитое пешее путешествие длиною в сотни тысяч километров подошло к концу.

Владивосток, 4 января, PrimaMedia.

Мама прославившегося на всю страну пешего путешественника Сереги Питерского, не выдержав переживаний, прилетела в Дальнегорск с целью забрать сына домой в Санкт-Петербург. Тем самым путешествие длиною в сотни тысяч километров подошло к концу, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на страницу Сергея в Instagram.

Напомним, знаменитый путешественник Серега Питерский (Сергей Щеулин), который полтора года шел пешком во Владивосток из Санкт-Петербурга, продолжает гостить в Приморье. Он погостил у местных жителей в поселке Тавричанка и, отплыв от берега бухты Тихая лагуна, направился в сторону Хасанского района. По пути его видели в поселке Приморском, селе Перевозном и на железнодорожных путях села Бамбурово.

Поклонники Сереги надеются, что путешественник еще порадует их своими фото из Санкт-Петербурга, а, может, и вовсе когда-нибудь опять отправится в долгую дорогу пешком.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Павел Компан: Я был маленьким, толстым, кучерявым мальчиком
В Белом доме разъяснили, почему не ввели санкции против Путина
Трамп выступил против освобождения заключённых из Гуантанамо
В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене Obamacare
Американские дипломаты получили приглашения на Елку в Кремле
В центре России объявлено штормовое предупреждение
Пассажирский самолет выкатился с ВПП при посадке в Калининграде
СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Предупреждение от ГИБДД: на дорогах могут быть массовые проверки ГИБДД России предупреждает водителей: во время праздников никаких поблажек пьяным водителям не будет
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь