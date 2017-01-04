Мама Сереги Питерского заберет сына из Приморья домой

Владивосток, 4 января, PrimaMedia.

Мама прославившегося на всю страну пешего путешественника Сереги Питерского, не выдержав переживаний, прилетела в Дальнегорск с целью забрать сына домой в Санкт-Петербург. Тем самым путешествие длиною в сотни тысяч километров подошло к концу, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на страницу Сергея в Instagram.

Напомним, знаменитый путешественник Серега Питерский (Сергей Щеулин), который полтора года шел пешком во Владивосток из Санкт-Петербурга, продолжает гостить в Приморье. Он погостил у местных жителей в поселке Тавричанка и, отплыв от берега бухты Тихая лагуна, направился в сторону Хасанского района. По пути его видели в поселке Приморском, селе Перевозном и на железнодорожных путях села Бамбурово.