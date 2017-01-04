Мама Сереги Питерского заберет сына из Приморья домой
Тем самым знаменитое пешее путешествие длиною в сотни тысяч километров подошло к концу.
Тем самым знаменитое пешее путешествие длиною в сотни тысяч километров подошло к концу.
Владивосток, 4 января, PrimaMedia.
Мама прославившегося на всю страну пешего путешественника Сереги Питерского, не выдержав переживаний, прилетела в Дальнегорск с целью забрать сына домой в
Напомним, знаменитый путешественник Серега Питерский (Сергей Щеулин), который полтора года шел пешком во Владивосток из
Поклонники Сереги надеются, что путешественник еще порадует их своими фото из