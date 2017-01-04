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11:10 (мск), источник: VN.RU

Фестиваль снежной скульптуры 2017 начался в Новосибирске

17-й Сибирский фестиваль снежной скульптуры стартовал 4 января в Первомайском сквере.

Темой фестиваля-2017 стала экология. Скульптуры будут готовы к 8 января, победителей объявят в этот день у главной елки на пл. Ленина. Два предыдущих года побеждали снежные ладьи с одинаковым названием «В добрый путь».

4 января в Первомайском сквере команды художников и скульпторов начали работу со снежными блоками размером 2,5×2,5 м, высотой 3 м. Фестивальной темой 2017 стал Год экологии, объявленный Президентом РФ.

Два предыдущих года фестиваль выигрывали скульптуры с одинаковым названием «В добрый путь». В 2015-м первое место взяла команда города Байкальска, изваявшая скульптуру ладьи «В добрый путь». В 2014-м году победителем фестиваля признана одноименная снежная ладья, изготовленная командой новосибирских скульпторов. Гран-при 2013 года получила скульптура «Город-сад», новосибирских авторов. Победители и призеры 2000−2012 перечислены на странице фестиваля в «Википедии».

Сибирский фестиваль снежной скульптуры проводится в Новосибирске с 2000 года, и стал традиционным городским событием в зимние каникулы. Как и в прошлые годы, скульпторам не разрешено применение электроинструментов, украшение скульптур электроосветительными приборами, окраска скульптур. Участвовать в фестивале приехали команды из сибирских городов, а также Санкт-Петербурга, Киргизии и Казахстана. В январе 2017 выставка скульптур будет работать в Первомайском сквере до 31 января.

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Фестиваль снежной скульптуры 2017 начался в Новосибирске
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