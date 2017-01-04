Хирурги достали из вьетнамца забытые 18 лет назад ножницы
Доктора во Вьетнаме достали из брюшной полости 54-летнего местного жителя медицинские ножницы, случайно оставленные там во время оперативного вмешательства 18 лет назад.
Доктора во Вьетнаме достали из брюшной полости 54-летнего местного жителя медицинские ножницы, случайно оставленные там во время оперативного вмешательства 18 лет назад.
Инструмент был найден в животе Ма Ван Нхата случайно во время УЗИ. Мужчина в 1998 году попал в автоаварию, после которой ему была сделана операция. С тех пор он чувствовал себя прекрасно — до последнего времени, когда в животе стала возникать острая боль, которую не удавалось заглушить обезболивающими, передает BBC.
Как выяснилось, хирурги 18 лет назад позабыли 15-сантиметровый инструмент в теле пациента. За эти годы ножницы покрылись ржавчиной и прилипли к внутренним органам.
В результате новой трехчасовой операции ножницы из Ма Ван Нхата благополучно достали. Надеемся, в этот раз им удалось ничего не забыть в теле пациента.