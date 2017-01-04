Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
В СБУ ответили на слова Ле Пен о законности присоединения Крыма
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
"Полюбился сирийским военным": СМИ узнали о превращениях "Садко"
«ДНР и ЛНР остался месяц»: Рада о взятие Донбаса
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
10«Мин нет»
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
19:58 (мск), источник: Моя Планета

Хирурги достали из вьетнамца забытые 18 лет назад ножницы

Доктора во Вьетнаме достали из брюшной полости 54-летнего местного жителя медицинские ножницы, случайно оставленные там во время оперативного вмешательства 18 лет назад.

Источник: Reuters

Инструмент был найден в животе Ма Ван Нхата случайно во время УЗИ. Мужчина в 1998 году попал в автоаварию, после которой ему была сделана операция. С тех пор он чувствовал себя прекрасно — до последнего времени, когда в животе стала возникать острая боль, которую не удавалось заглушить обезболивающими, передает BBC.

Как выяснилось, хирурги 18 лет назад позабыли 15-сантиметровый инструмент в теле пациента. За эти годы ножницы покрылись ржавчиной и прилипли к внутренним органам.

В результате новой трехчасовой операции ножницы из Ма Ван Нхата благополучно достали. Надеемся, в этот раз им удалось ничего не забыть в теле пациента.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Минобороны РФ ответило главе ЦРУ на слова о выжженной земле
В Турции за связи с ИГ задержаны 20 человек
Умер первый командир отряда пилотов космического корабля «Буран»
Военные показали работу авиации «Адмирала Кузнецова»
Авария с поездом в Нью-Йорке: губернатор назвал причину ЧП
Боец Чеченов рассказал о состоянии Мирзаева
The Banker признал Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
CES 2017: Samsung показала новую линейку телевизоров на квантовых точках Компания Samsung на международной выставке CES 2017 представила флагманскую линейку QLED-телевизоров — Q7, Q8 и Q9
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь