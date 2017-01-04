Хирурги достали из вьетнамца забытые 18 лет назад ножницы

Инструмент был найден в животе Ма Ван Нхата случайно во время УЗИ. Мужчина в 1998 году попал в автоаварию, после которой ему была сделана операция. С тех пор он чувствовал себя прекрасно — до последнего времени, когда в животе стала возникать острая боль, которую не удавалось заглушить обезболивающими, передает BBC.