До конца праздничной недели в губернии ожидается неустойчивая погода

Временами будут отмечаться осадки в виде снега и мокрого снега.

Если в начале недели господствовала теплая погода, не характерная для января, с туманами, гололедными явлениями, то уже в среду, 4 января, похолодает, местами до -12.

В четверг, 5 января, при прояснениях столбики термометра опустятся до -10−15 градусов, а в низинах до — 20 градусов.

К концу недели вновь потеплеет до 0… -5 градусов.