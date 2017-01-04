Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
"Очень странно!": Трамп о переносе доклада по обвинениям России
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
СКА потерпел третье поражение подряд, едва не отыграв пять шайб
ФК «Зенит» официально подтвердил переход Витселя в клуб из Китая
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
10«Мин нет»
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
11:25 (мск), источник: Капитал

Гривна снова дала повод для беспокойства

Декабрь 2016 года прошел под эгидой девальвационного тренда.

Источник: Капитал

За месяц доллар подорожал на межбанке на 6,4%, притом что за весь минувший год американская валюта к гривне повысилась в цене «всего» на 13,3%. Из этих цифр может сложиться ложное впечатление, что национальная валюта в течение года медленно обесценивалась, а в декабре ее девальвация лишь ускорилась.

Стремительная девальвация с уровня 24 грн/$ до отметок свыше 27 грн/$ произошла еще в первые два месяца года. А потом — с марта до августа — мы наблюдали планомерную ревальвацию гривны до отметок ниже 25 грн/$. Еще ниже гривна не укрепилась только потому, что НБУ выкупал с рынка «излишки» валюты для наращивания международных валютных резервов. Эта валюта ему понадобилась в конце года, когда он снова продавал доллары, чтобы гривна не «падала» слишком быстро. Пик, достигнутый в феврале — 27,25 грн/$, межбанк повторно не успел взять.

Прогнозные ориентиры

«2017 год обещает быть более успешным для нашей экономики, что должно позитивно сказаться на национальной валюте», — ожидает главный казначей Альтбанка Наталья Жиленко. Ее мнение разделяют коллеги, но, несмотря на позитивные ожидания, никто не прогнозирует ревальвацию гривны. Оптимизм выражается лишь в масштабе прогноза девальвации — чем он меньше, тем более оптимистичным является прогноз. «2017 год на валютном рынке должен начаться вполне спокойно, на нынешних позициях: межбанковский курс — в пределах 26−26,5 грн/$, наличный — 27−27,5 грн/$», — говорит директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Однако в течение года нас вновь ожидает существенная волатильность. «На рынке в определенные периоды могут быть перекосы, связанные с сезонными особенностями экспорта/импорта, поэтому курсовой диапазон на следующий год довольно широкий — от 26,5 до 28 грн за доллар», — говорит Наталья Жиленко.

Директор казначейства Диамантбанка Алексей Цыганенко ставит чуть более широкий коридор: «В 2017 году доллар будет стоить 26−29 грн. На курс будет влиять как внутренняя, так и внешняя политическая ситуация». А главный экономист Альфа-банка Алексей Блинов поднимает верхнюю «планку» еще выше. «Ожидаемый диапазон колебаний курса гривна-доллар на межбанковском рынке в 2017 году составит 26−30 грн/$. Наш базовый прогноз среднегодового курса межбанковского рынка — 27,6 грн/$», — прогнозирует он.

Вечная зависимость

Олег Куринной не ожидает критических волнений на валютном рынке в 2017-м при условии спокойной социально-политической ситуации, отсутствии обострений в зоне АТО и панических настроений в обществе. «Несмотря на то что монетарная политика НБУ приводит к тому, что курс безналичной валюты постепенно выходит из-под зависимости неэкономических факторов, психологический аспект в период нестабильности все еще влияет на курс. И это мы наблюдали во время краткосрочных колебаний нынешней осенью, когда обострялась социально-политическая ситуация, либо зимой, когда происходила национализация ПриватБанка», — говорит казначей.

Ключевую роль для поддержки курсовой стабильности будет играть продолжение выполнения требований международных кредиторов и способность НБУ наращивать международные резервы. «Успешная реализация программы МВФ и проведение реформ в Украине поддержат гривну. Но отсутствие реформ может притормозить поддержку Фондом Украины и стать причиной роста курса доллара», — прогнозирует госпожа Жиленко. На сотрудничестве с МВФ делает акцент и Алексей Цыганенко: «Немаловажные факторы, которые могут укрепить или, наоборот, ослабить гривну, — возобновление кредитования от МВФ, а также этапы обслуживания внешнего долга».

В 2017 году будет преобладать девальвационная тенденция, вызванная ростом дефицита текущего счета платежного баланса. «Если по итогам 2016 года он превысит $3 млрд, то в 2017-м достигнет почти $4,5 млрд из-за опережающего роста импорта по сравнению с экспортом. Украина могла бы компенсировать его притоком частного капитала, но в текущих условиях нельзя ожидать заметной активизации капитальных потоков в 2017 году», — говорит Алексей Блинов. Поэтому основным источником пополнения резервов останутся кредиты внешних доноров.

«В случае прекращения поддержки или таких же неудовлетворительных результатов из-за промедления с реформами, как и в 2016-м, перспективы экономической стабильности в 2018—2019 годах могут быть поставлены под угрозу, ведь Украине нужно уже сейчас готовиться к заметному росту нагрузки по погашению и обслуживанию внешнего долга», — считает он.

В поддержку курса гривны пока играет рост цен на металл и железную руду, увеличение урожая зерновых и масличных. «Существенную роль в формировании курса будет играть ситуация на мировых сырьевых рынках, что отразится на ценах на основную часть экспорта агропродукции и металлургии, а следовательно — на объемах поступающей в страну валютной выручки», — говорит Олег Куринной.

«Против курса гривны будет играть рост цен на энергоресурсы и ухудшение торгового баланса, а также рост более чем в два раза расходов на погашение и обслуживание внешнего долга», — предупреждает главный аналитик Укрсоцбанка Андрей Приходько.

Кредитование НАК «Нафтогаз Украины» позволит избежать повышенного спроса на валюту в отопительный сезон, когда она необходима на закупку энергоресурсов. «Если наша экономика продолжит рост, то ситуация на валютном рынке будет достаточно стабильной, и на протяжении года межбанковский курс будет сохраняться в пределах 26−28 грн/$», — говорит Олег Куринной.

Крутой нал

Ситуация на наличном рынке будет идти в фарватере межбанка, хотя 2016 год показал, что наличный доллар может быть дороже безналичного на 1−1,5 грн. «Курс наличного рынка в спокойное время стандартно отличается от межбанковского на 10−20 копеек, а при негативных событиях в стране и на банковском рынке эта разница может достигать нескольких процентов. Мы ожидаем, что отличие наличного курса от межбанковского будет от 0,5% до 2%», — прогнозирует госпожа Жиленко. Алексей Цыганенко считает, что приближения наличного курса к межбанковскому стоит ожидать при либерализации условий работы наличного рынка.

Частично «либерализация» уже началась: с 1 января отменен 2-процентный пенсионный сбор при покупке наличной валюты. «Отмена пенсионного сбора должна позитивно повлиять на рынок обмена наличной валюты и способствовать “перетоку” клиентов с черного рынка в банки. Требование о применении РРО в небанковских обменных пунктах также призвано увеличить эффективность контроля за обменными операциями в этих пунктах», — говорят в Альтбанке. Олег Куринной считает, что это снизит долю влияния «менял», которые «стараются необоснованно манипулировать курсом во время даже малейшей нестабильности, вызывая панику на рынке».

Среди факторов, способных оказать давление на рынок, — дополнительная эмиссия гривны под капитализацию национализированного ПриватБанка. «Но она будет происходить поэтапно, следовательно, серьезно раскачать рынок это не должно. Динамика курса если и выйдет за рамки заложенных в бюджет среднегодовых 27,2 грн/$, то совсем не критично», — ожидает Олег Куринной.

Его коллега из Альтбанка также предупреждает, что значительная монетизация ОВГЗ ПриватБанком может привести к росту наличного курса доллара до уровня 29 грн/$ и выше.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гривна снова дала повод для беспокойства
Установлена личность совершившего теракт в Стамбуле
В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина
В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене Obamacare
Американские дипломаты получили приглашения на Елку в Кремле
В центре России объявлено штормовое предупреждение
Пассажирский самолет выкатился с ВПП при посадке в Калининграде
СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь