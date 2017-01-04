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12:52 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае на Рождество похолодает

Вторая половина новогодних каникул, в противоположность снежному началу года, будет ясной, а температура воздуха в Перми опустится до — 20 градусов и ниже.

4 января в Прикамье ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха днем в Перми составит -14 градусов, но уже к вечеру похолодает до -26 градусов. В крае на юге столбик термометра опустится до -21, по северо-востоку до -29.

В четверг в Перми, по прогнозам синоптиков, будет -18 градусов, а в пятницу потеплеет до -9, но в Рождество холода вернутся, ожидается — 21…-25, вечером и −15…−17 днем. Возможны небольшие осадки. Такие данные о погоде приводит Пермский ЦГМС.

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