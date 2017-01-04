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12:58 (мск), источник: Publika.md

Королева Швеции Сильвия рассказала о привидениях в своем дворце

По словам королевы Швеции Сильвии, в королевском дворце обитают приведения.

Источник: Publika.md

Жена короля Швеции Карла XVI Густава рассказала во время съемок документального фильма, что во дворце Дроттнингхольм ранее проживало много людей и их энергия чувствуется, пишет tsargrad.tv.

«В этом доме чувствуется колоссальная энергия. Было бы странно, если бы она не приняла форму обличья», — рассказала Сильвия.

По словам королевы, она не пугается такого соседства — напротив, ей очень интересно.

Дворцово-парковый ансамбль Дроттнингхольм в Швеции расположен на острове Лувен посреди озера Меларен, в окрестностях Стокгольма. С 1981 года резиденция шведских королей. В 1991 году Дроттнингхольм включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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