Королева Швеции Сильвия рассказала о привидениях в своем дворце

Жена короля Швеции Карла XVI Густава рассказала во время съемок документального фильма, что во дворце Дроттнингхольм ранее проживало много людей и их энергия чувствуется, пишет tsargrad.tv.

«В этом доме чувствуется колоссальная энергия. Было бы странно, если бы она не приняла форму обличья», — рассказала Сильвия.

По словам королевы, она не пугается такого соседства — напротив, ей очень интересно.