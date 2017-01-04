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15:41 (мск), источник: Noi.md

Календарь выходных дней в 2017 году

В 2017 году у молдавских бюджетников будет 13 дополнительных выходных дней. Эти дни устанавливаются для государственных и религиозных праздников.

Источник: Noi.md

Восемь из них приходятся на рабочую неделю, остальные — на субботы и воскресенья.

Ниже представлен календарь выходных дней для молдавских бюджетников.

Новый год:

— 1 января, воскресенье.

Рождество по старому стилю:

— 7 января, суббота.

— 8 январь, воскресенье.

Международный женский день:

— 8 марта, среда.

Пасха:

— 16 апреля, воскресенье.

— 17 апреля, понедельник.

Пасха блаженных:

— 23 апреля, воскресенье.

— 24 апреля, понедельник.

Международный день труда:

1 мая, понедельник.

День Победы над фашизмом, День Европы:

— 9 мая, вторник.

День независимости:

— 27 августа, среда.

Праздник «Наш язык»:

— 31 августа, четверг.

Рождество по новому стилю:

— 25 декабря, понедельник.

Министерство труда, семьи и социальной защиты предложило, чтобы 8 мая, 2 июня и 1 сентября считались днями отдыха, а 13 мая, 10 июня и 9 сентября — рабочими днями.

Проект еще не утвержден правительством.

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