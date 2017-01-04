Календарь выходных дней в 2017 году
В 2017 году у молдавских бюджетников будет 13 дополнительных выходных дней. Эти дни устанавливаются для государственных и религиозных праздников.
В 2017 году у молдавских бюджетников будет 13 дополнительных выходных дней. Эти дни устанавливаются для государственных и религиозных праздников.
Восемь из них приходятся на рабочую неделю, остальные — на субботы и воскресенья.
Ниже представлен календарь выходных дней для молдавских бюджетников.
Новый год:
— 1 января, воскресенье.
Рождество по старому стилю:
— 7 января, суббота.
— 8 январь, воскресенье.
Международный женский день:
— 8 марта, среда.
Пасха:
— 16 апреля, воскресенье.
— 17 апреля, понедельник.
Пасха блаженных:
— 23 апреля, воскресенье.
— 24 апреля, понедельник.
Международный день труда:
1 мая, понедельник.
День Победы над фашизмом, День Европы:
— 9 мая, вторник.
День независимости:
— 27 августа, среда.
Праздник «Наш язык»:
— 31 августа, четверг.
Рождество по новому стилю:
— 25 декабря, понедельник.
Министерство труда, семьи и социальной защиты предложило, чтобы 8 мая, 2 июня и 1 сентября считались днями отдыха, а 13 мая, 10 июня и 9 сентября — рабочими днями.
Проект еще не утвержден правительством.