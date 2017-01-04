Гражданку Молдовы, пострадавшую в ходе теракта в Стамбуле, выписали из больницы

Кроме того, отмечается, что Генеральное консульство РМ в Стамбуле оказало помощь пострадавшей при взаимодействии с властями Турции и помогло ей вернуться в семью.

В ночь с 31 декабря на 1 января неизвестный в костюме Санта Клауса, застрелив охранника, проник в ночной клуб в Стамбуле, где начал стрелять по людям. В результате теракта погибли 39 человек и 69 получили ранения.