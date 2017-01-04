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15:45 (мск), источник: Actualitati.md

Гражданку Молдовы, пострадавшую в ходе теракта в Стамбуле, выписали из больницы

Об этом сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции, отмечая, что молдаванка пошла на поправку.

Источник: Actualitati.md

Кроме того, отмечается, что Генеральное консульство РМ в Стамбуле оказало помощь пострадавшей при взаимодействии с властями Турции и помогло ей вернуться в семью.

В ночь с 31 декабря на 1 января неизвестный в костюме Санта Клауса, застрелив охранника, проник в ночной клуб в Стамбуле, где начал стрелять по людям. В результате теракта погибли 39 человек и 69 получили ранения.

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