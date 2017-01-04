Минздрав рассказал, каким гриппом в этом году могут заболеть белорусы

Сейчас белорусы заражаются аденовирусами, риновирусами, респираторно-синцитиальным вирусом. Случаи гриппа единичны, рассказала Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава. Она также отметила — благодаря тому, что примерно 41% белорусов сделали прививки, эпидемии гриппа может и не быть.

Благодаря вакцинации ее не было уже в прошлом и позапрошлом годах. В минувшем году от гриппа привилось около 42% населения. Чаще инъекцию оплачивали предприятия.

Какие именно штаммы гриппа будут преобладать в этом сезоне, специалисты сказать пока не могут — зарегистрировано слишком мало случаев заболевания. По предварительным данным, штаммов будет четыре: группы А (пандемический или свиной H1N1 и гонконгский H3N2) и группы В (линий Ямагата и Виктория).