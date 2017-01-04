Минздрав рассказал, каким гриппом в этом году могут заболеть белорусы
В Беларуси невысокий уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом. Наплыв пациентов в поликлиники, скорее всего, начнется к концу января — началу февраля, пишет tut.by.
В Беларуси невысокий уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом. Наплыв пациентов в поликлиники, скорее всего, начнется к концу января — началу февраля, пишет tut.by.
Сейчас белорусы заражаются аденовирусами, риновирусами,
Благодаря вакцинации ее не было уже в прошлом и позапрошлом годах. В минувшем году от гриппа привилось около 42% населения. Чаще инъекцию оплачивали предприятия.
Какие именно штаммы гриппа будут преобладать в этом сезоне, специалисты сказать пока не могут — зарегистрировано слишком мало случаев заболевания. По предварительным данным, штаммов будет четыре: группы А (пандемический или свиной H1N1 и гонконгский H3N2) и группы В (линий Ямагата и Виктория).
Инна Карабан заверила, что от всех этих разновидностей болезни прививка способна защитить. Штаммы вирусов в вакцинах обновляют каждый год. Анализ основан на информации по заболеваемости в Южном полушарии для Северного полушария и наоборот.
Лучше всего делать прививку в октябре или ноябре, но благоприятным считается и период до середины декабря. Сейчас проходить вакцинацию уже поздно — для выработки иммунитета нужно от двух до четырех недель.
Если человек не сделал прививку вовремя, ему стоит избегать мест массового скопления людей. Когда рядом
Напомним, в Беларуси в 2016 году отмечали случаи свиного гриппа, но, к счастью, летальных исходов не было. А вот в России 503 человека погибли от осложнений гриппа и ОРВИ, в Украине — 329 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год сезонный грипп уносит жизни 250 000 — 500 000 человек.
Подготовила Юлия РАК.