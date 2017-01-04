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17:31 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Минздрав рассказал, каким гриппом в этом году могут заболеть белорусы

В Беларуси невысокий уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом. Наплыв пациентов в поликлиники, скорее всего, начнется к концу января — началу февраля, пишет tut.by.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сейчас белорусы заражаются аденовирусами, риновирусами, респираторно-синцитиальным вирусом. Случаи гриппа единичны, рассказала Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава. Она также отметила — благодаря тому, что примерно 41% белорусов сделали прививки, эпидемии гриппа может и не быть.

Благодаря вакцинации ее не было уже в прошлом и позапрошлом годах. В минувшем году от гриппа привилось около 42% населения. Чаще инъекцию оплачивали предприятия.

Какие именно штаммы гриппа будут преобладать в этом сезоне, специалисты сказать пока не могут — зарегистрировано слишком мало случаев заболевания. По предварительным данным, штаммов будет четыре: группы А (пандемический или свиной H1N1 и гонконгский H3N2) и группы В (линий Ямагата и Виктория).

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Инна Карабан заверила, что от всех этих разновидностей болезни прививка способна защитить. Штаммы вирусов в вакцинах обновляют каждый год. Анализ основан на информации по заболеваемости в Южном полушарии для Северного полушария и наоборот.

Лучше всего делать прививку в октябре или ноябре, но благоприятным считается и период до середины декабря. Сейчас проходить вакцинацию уже поздно — для выработки иммунитета нужно от двух до четырех недель.

Если человек не сделал прививку вовремя, ему стоит избегать мест массового скопления людей. Когда рядом кто-то кашляет или чихает, нужно закрыть нос и рот рукой или салфеткой. Врачи рекомендуют также чаще гулять на свежем воздухе.

Напомним, в Беларуси в 2016 году отмечали случаи свиного гриппа, но, к счастью, летальных исходов не было. А вот в России 503 человека погибли от осложнений гриппа и ОРВИ, в Украине — 329 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год сезонный грипп уносит жизни 250 000 — 500 000 человек.

Подготовила Юлия РАК.

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