Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
«Псевдоукраинская винтовка»: СМИ о подарке Порошенко сенатору США
«ДНР и ЛНР остался месяц»: Рада о взятие Донбаса
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
17:33 (мск), источник: Meduza

Брянские журналисты поругались из-за мема с Иваном Грозным

Журналисты двух брянских изданий устроили публичную перепалку из-за мема, основанного на картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

3 января «Брянск Today» опубликовал картинку, обыгрывающую новогодний диалог между Грозным и его сыном.

На следующий день про эту публикацию написало издание «Брянские новости». Автор заметки утверждал, что конкурирующий сайт предложил читателям «порцию новогоднего кощунства»: «Он опубликовал “мем”, от которого впечатлительные зрители должны оторопеть. Автор “мема” явил новый тип юмора — даже не черный, а кровавый».

Через час на заявление «Брянских новостей» ответил «Брянск Today». Новая заметка называлась «Брянские журналисты протрезвели и увидели новогоднее кощунство».

В ней, в частности, критиковалось издание конкурентов: «Сайт, напомним, сам себя называет серьезным. При этом его материалы с завидной периодичностью шокируют как читателей, так и коллег».

«Брянские новости» пока не ответили на это заявление.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
За что мы ненавидим 2016 год
Россияне оказались среди подозреваемых в стамбульском теракте
Минобороны РФ ответило главе ЦРУ на слова о выжженной земле
Источник: в Храброво нет техники для эвакуации самолета
Военные показали работу авиации «Адмирала Кузнецова»
Путин поручил проконтролировать размеры взносов на капремонт
Экс-тренер сборной РФ призвал отстранить россиян от ОИ-2018
The Banker признал Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь