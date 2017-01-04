Брянские журналисты поругались из-за мема с Иваном Грозным

На следующий день про эту публикацию написало издание «Брянские новости». Автор заметки утверждал, что конкурирующий сайт предложил читателям «порцию новогоднего кощунства»: «Он опубликовал “мем”, от которого впечатлительные зрители должны оторопеть. Автор “мема” явил новый тип юмора — даже не черный, а кровавый».

3 января «Брянск Today» опубликовал картинку, обыгрывающую новогодний диалог между Грозным и его сыном.

Через час на заявление «Брянских новостей» ответил «Брянск Today». Новая заметка называлась «Брянские журналисты протрезвели и увидели новогоднее кощунство».

В ней, в частности, критиковалось издание конкурентов: «Сайт, напомним, сам себя называет серьезным. При этом его материалы с завидной периодичностью шокируют как читателей, так и коллег».

«Брянские новости» пока не ответили на это заявление.