Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как построить доверительные отношения с врачом
Погибли трое российских чиновников
Как отмечали Новый год на Руси
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
«Псевдоукраинская винтовка»: СМИ о подарке Порошенко сенатору США
«ДНР и ЛНР остался месяц»: Рада о взятие Донбаса
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
17:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Участник съемок «Титаника» опроверг новую версию гибели судна

Версия ирландского журналиста Шенана Молони о том, что причиной крушения трансатлантического судна «Титаник» стал пожар, возникший до столкновения с айсбергом, не выдерживает критики.

Источник: Reuters

Такое мнение в интервью газете «Московский комсомолец» высказал сотрудник Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, который занимался организацией подводных съемок в фильме «Титаник» Джеймса Кемерона.

Похоже, человеку просто нечего делать. Он как будто изучает историю, а на самом деле в этой истории белых пятен уже нет: все давно установлено.
Анатолий Сагалевичсотрудник института океанологии РАН

По словам Сагалевича, версия Молони о пожаре, который скрыли от пассажиров, ничем не подтверждается. Если бы это было правдой, «хоть одно письменное свидетельство да осталось бы».

«И в безалаберность руководства корабельной компании я, если честно, тоже не верю», — говорит ученый. Он подчеркнул, что изучение пробоины в корпусе судна невозможно — обломки, которые до сих пор лежат на дне океана, ушли глубоко в осадок.

Во время съемок “Титаника” я лично общался с одной из выживших — Эвой Хат. Когда мы беседовали, ей было уже 86 лет, а на момент трагедии едва исполнилось семь. И я вам совершенно официально заявляю, что правдоподобная версия трагедии только одна.
Анатолий Сагалевич
Читайте также
The Independent рассказала о новой версии гибели «Титаника»

Ранее в январе журналист Шенан Молони, который 30 лет изучал историю «Титаника», заявил, что причиной затопления судна стал не только айсберг, но и длившийся несколько недель пожар в топливном отсеке: из-за огня обшивка корпуса стала хрупкой и не выдержала удара.

Трансатлантический пароход «Титаник» потерпел крушение в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. В результате 1496 человек погибли, 712 были спасены.

Часть обломков судна подняли со дна, но его носовая и кормовая части до сих пор находятся под водой: сразу после катастрофы не существовало необходимых для их извлечения технологий, а позже они пришли в такое состояние, что достать их, не разрушив, стало невозможно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новая версия гибели «Титаника»
© Ньюстюб
Украинского политолога выгнали из студии Первого канала. Видео
Установлена личность совершившего теракт в Стамбуле
Минобороны РФ ответило главе ЦРУ на слова о выжженной земле
Источник: в Храброво нет техники для эвакуации самолета
Военные показали работу авиации «Адмирала Кузнецова»
Путин поручил проконтролировать размеры взносов на капремонт
Экс-тренер сборной РФ призвал отстранить россиян от ОИ-2018
The Banker признал Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь