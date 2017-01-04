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18:45 (мск), источник: Вести - Калининград

На смену оттепели в Калининградскую область придут морозы

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки на территории области ожидается облачная с прояснениями погода.

Временами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный, ночью местами 9−14 м/с, в порывах до 15−20 м/с, на побережье до 23 м/с. Температура воздуха ночью минус 4… минус 9 °C, днём минус 3… минус 8 °C.

Об этом калининградским «Вестям» сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

«Отрицательные температуры воздуха задержатся в регионе до конца новогодних каникул. В настоящее время на водоемах области наблюдается период ледостава. Первый лед особенно притягателен для любителей зимней рыбалки. Однако не стоит забывать, что выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях крайне опасен для жизни», — заключили в ведомстве.

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