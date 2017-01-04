На смену оттепели в Калининградскую область придут морозы
По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки на территории области ожидается облачная с прояснениями погода.
По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки на территории области ожидается облачная с прояснениями погода.
Временами небольшой снег. Ветер северный,
Об этом калининградским «Вестям» сообщили в
«Отрицательные температуры воздуха задержатся в регионе до конца новогодних каникул. В настоящее время на водоемах области наблюдается период ледостава. Первый лед особенно притягателен для любителей зимней рыбалки. Однако не стоит забывать, что выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях крайне опасен для жизни», — заключили в ведомстве.