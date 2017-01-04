Карты «Стрелка» превратят в брелоки
Новый носитель будет иметь приложение карты «Стрелка» с отдельным балансом.
Новый носитель будет иметь приложение карты «Стрелка» с отдельным балансом.
В 2017 году карты «Стрелка» начнут выпускать в виде нового носителя — специального брелока, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя генерального директора проекта «Единая транспортная карта Подмосковья «Стрелка» Алексея Фролова.
Чтобы получить
Новый носитель будет обслуживать как «Стрелку», так и «Тройку». Чтобы начать пользоваться брелоком, нужно будет с помощью мобильного приложения перенести на него средства со старой карты.