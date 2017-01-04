Карты «Стрелка» превратят в брелоки

В 2017 году карты «Стрелка» начнут выпускать в виде нового носителя — специального брелока, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя генерального директора проекта «Единая транспортная карта Подмосковья «Стрелка» Алексея Фролова.

Чтобы получить карту-брелок, нужно будет выполнить два условия акции: пополнить баланс карты «Стрелка» на 1 500 рублей и после этого совершить по ней 10 поездок.

Новый носитель будет обслуживать как «Стрелку», так и «Тройку». Чтобы начать пользоваться брелоком, нужно будет с помощью мобильного приложения перенести на него средства со старой карты.