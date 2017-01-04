Какая погода ждет воронежцев на Рождество?

По прогнозу местного гидрометцентра, в ночь с 6 на 7 января в Воронеже ожидается -5 °C и небольшой снег.

Днем 7 января синоптики обещают заморозки до -8°C и снежную погоду. Ночью столбик термометра опустится до -9°C.