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20:26 (мск), источник: Publika.md

Пожарные организовали караван для информирования о правилах безопасности

Праздников без чрезвычайных ситуаций желают жителям нашей страны пожарные.

Они организовали караван для информирования граждан отправилась пожарной безопасности. Сегодня он побывал в селе Гидигич. И как всегда, помимо рекомендаций, спасатели раздавали подарки.

Пожарные побывали в малоимущих семьях и ознакомились с состоянием их печей.

Пожарные убедились, что Рождественская елка установлена в положенном месте и согласно требованиям.

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«В таком виде она опасности не представляет. Большую опасность несет в себе натуральная ёлка, так как она горит очень быстро. Поэтому её не следует украшать легковоспламеняющимися игрушками», — сказал главный специалист пожарного подразделения Корнелиу Адам.

Дети были рады получить от пожарных подарки.

А чтобы праздник запомнился надолго, детей прокатили на пожарных машинах.

Бригады спасателей уже побывали в Яловенском, Сорокском, Кантемирском, Дондюшанском и Страшенском районах, а также в муниципиях Бельцы и Кишинёв.

«Мы надеемся, что люди примут к сведению рекомендации пожарных и праздники обойдутся без чрезвычайных ситуаций», — отметила пресс-секретарь СЧС Лилиана Пушкашу.

Рождественский караван пожарных продлится до 8 января.

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