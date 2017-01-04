Пожарные организовали караван для информирования о правилах безопасности
Праздников без чрезвычайных ситуаций желают жителям нашей страны пожарные.
Праздников без чрезвычайных ситуаций желают жителям нашей страны пожарные.
Они организовали караван для информирования граждан отправилась пожарной безопасности. Сегодня он побывал в селе Гидигич. И как всегда, помимо рекомендаций, спасатели раздавали подарки.
Пожарные побывали в малоимущих семьях и ознакомились с состоянием их печей.
Пожарные убедились, что Рождественская елка установлена в положенном месте и согласно требованиям.
«В таком виде она опасности не представляет. Большую опасность несет в себе натуральная ёлка, так как она горит очень быстро. Поэтому её не следует украшать легковоспламеняющимися игрушками», — сказал главный специалист пожарного подразделения Корнелиу Адам.
Дети были рады получить от пожарных подарки.
А чтобы праздник запомнился надолго, детей прокатили на пожарных машинах.
Бригады спасателей уже побывали в Яловенском, Сорокском, Кантемирском, Дондюшанском и Страшенском районах, а также в муниципиях Бельцы и Кишинёв.
«Мы надеемся, что люди примут к сведению рекомендации пожарных и праздники обойдутся без чрезвычайных ситуаций», — отметила
Рождественский караван пожарных продлится до 8 января.