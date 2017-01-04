Пожарные организовали караван для информирования о правилах безопасности

Они организовали караван для информирования граждан отправилась пожарной безопасности. Сегодня он побывал в селе Гидигич. И как всегда, помимо рекомендаций, спасатели раздавали подарки.

Пожарные побывали в малоимущих семьях и ознакомились с состоянием их печей.

Пожарные убедились, что Рождественская елка установлена в положенном месте и согласно требованиям.